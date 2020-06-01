У багатьох білоруських містах минулого тижня пройшли масові протести. На них вийшли громадяни, які висловлюють свою незгоду з висуненням нинішнього лідера країни Олександра Лукашенка на 6 президентський термін. Вибори глави держави у Білорусі мають відбутися уже в серпні. Під час акцій були затримані активісти, серед них – й опозиційні політики. Врешті на це відреагував і сам Лукашенко.

Зокрема, білоруський лідер рішуче заявив: жодних "майданів" у Білорусі не буде. Про це він повідомив під час зустрічі з главою Комітету державної безпеки Білорусі Валерієм Вакульчиком, передає БЕЛТА.

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Ми абсолютно знаємо цілі, які переслідують тут окремі "вітродуви". Ці цілі нам зрозумілі: влаштувати нам майданчик напередодні президентських виборів або в день президентських виборів. Так вони планували. Хочу на цій зустрічі вас попередити і всіх, хто нас почує, всіх цих "майданутих" хочу попередити, що майданів в Білорусі не буде,

– наголосив Лукашенко.

Також він закликав не проводити аналогії і не порівнювати те, що відбувається в Білорусі, з "деякими попередніми подіями" у Вірменії або в Україні. Лукашенко сказав, що деякі ЗМІ "пописують", що у Білорусі з’явились "свої Зеленські та Пашиняни". Втім, на його думку, ситуація у країні дуже відрізняється від тих, які були в Україні та Вірменії.

"Деякі наші хочуть за копійку продати все те, що тут було створено не тільки президентом Лукашенком, не тільки владою, а й народом. Тому цього допустити не можна. Ще раз наголошую, "майданутим" це кажу, що ми ніколи не допустимо дестабілізацію ситуації в нашій країні", – додав чинний білоруський президент.

Лукашенко при цьому акцентував увагу на тому, що ніхто не заважає відкрито висловлювати свою точку зору громадянам, але потрібно при цьому дотримуватися закону.

Майбутні президентські вибори та протести в Білорусі: коротко