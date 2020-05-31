У Білорусі 31 травня відбуваються масові затримання опозиційних активістів. Зокрема правозахисники повідомляють про викрадення опозиціонера Миколи Статкевича та інших активістів.

Людей затримують у великих білоруських містах – Гродно, Вітебську та Гомелі. Про це повідомляє правозахисний центр "Весна".

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Що відомо про викрадення Статкевича

Опозиціонер їхав на пікет разом зі своєю дружиною Марією Адамович на підтримку учасників президентської кампанії в Білорусі.

На автомобіль Статкевича напали невідомі, вирвали ключ з машини, витягнули його й відвезли в невідомому напрямку.

Дружина Статкевича написала заяву в міліцію про викрадення чоловіка.

Співробітники міліції чергують біля будинку опозиційного політика.

Зверніть увагу! Екскандидат у президенти Микола Статкевич є критиком президента Білорусі Олександра Лукашенка. У 2011 році його засудили до шести років колонії посиленого режиму.

Дивіться відео викрадення Статкевича:

Як відбуваються протести в Білорусі і кого ще затримали

В Мінську затримали трьох членів ініціативної групи з висунення в президенти країни Світлани Тихановської (дружини блогера Сергія Тихановського, групу якого не зареєстрували).

Раніше Лукашенко сказав, що жінка не може бути президентом Білорусі.

Також затримали активістів незареєстрованої Білоруської соціал-демократичної партії "Народна Громада" Валентина Троцького і Вероніку Міщенко.

Протести в Білорусі: дивіться відео

Люди збираються на площах і вимагають звільнити опозиціонерів: відео

Масові акції в білоруських містах / Фото "Радіо Свобода"

Як і коли відбудуться президентські вибори в Білорусі? Проведення чергових президентських виборів у Білорусі заплановане на 9 серпня 2020 року. Олександр Лукашенко, який незмінно керує Білоруссю з 1994 року, заявив про намір балотуватися знову.



Обмеження на кількість президентських термінів у країні свого часу скасували за його ініціативи. Водночас серед потенційних кандидатів у президенти Білорусі є чотири жінки.