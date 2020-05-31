Масові затримання в Білорусі: лідера опозиції Статкевича викрали – відео, фото
У Білорусі 31 травня відбуваються масові затримання опозиційних активістів. Зокрема правозахисники повідомляють про викрадення опозиціонера Миколи Статкевича та інших активістів.
Людей затримують у великих білоруських містах – Гродно, Вітебську та Гомелі. Про це повідомляє правозахисний центр "Весна".
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Що відомо про викрадення Статкевича
- Опозиціонер їхав на пікет разом зі своєю дружиною Марією Адамович на підтримку учасників президентської кампанії в Білорусі.
- На автомобіль Статкевича напали невідомі, вирвали ключ з машини, витягнули його й відвезли в невідомому напрямку.
- Дружина Статкевича написала заяву в міліцію про викрадення чоловіка.
- Співробітники міліції чергують біля будинку опозиційного політика.
Зверніть увагу! Екскандидат у президенти Микола Статкевич є критиком президента Білорусі Олександра Лукашенка. У 2011 році його засудили до шести років колонії посиленого режиму.
Дивіться відео викрадення Статкевича:
Як відбуваються протести в Білорусі і кого ще затримали
- В Мінську затримали трьох членів ініціативної групи з висунення в президенти країни Світлани Тихановської (дружини блогера Сергія Тихановського, групу якого не зареєстрували).
- Раніше Лукашенко сказав, що жінка не може бути президентом Білорусі.
- Також затримали активістів незареєстрованої Білоруської соціал-демократичної партії "Народна Громада" Валентина Троцького і Вероніку Міщенко.
Протести в Білорусі: дивіться відео
Люди збираються на площах і вимагають звільнити опозиціонерів: відео
Масові акції в білоруських містах / Фото "Радіо Свобода"
Як і коли відбудуться президентські вибори в Білорусі? Проведення чергових президентських виборів у Білорусі заплановане на 9 серпня 2020 року. Олександр Лукашенко, який незмінно керує Білоруссю з 1994 року, заявив про намір балотуватися знову.
Обмеження на кількість президентських термінів у країні свого часу скасували за його ініціативи. Водночас серед потенційних кандидатів у президенти Білорусі є чотири жінки.