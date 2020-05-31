В Беларуси 31 мая происходят массовые задержания оппозиционных активистов. В частности правозащитники сообщают о похищении оппозиционера Николая Статкевича и других активистов.

Людей задерживают в крупных белорусских городах – Гродно, Витебске и Гомеле. Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

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Что известно о похищении Статкевича

Оппозиционер ехал на пикет вместе со своей женой Марией Адамович на поддержку участников президентской кампании в Беларуси.

На автомобиль Статкевича напали неизвестные, вырвали ключ из машины, вытащили его и увезли в неизвестном направлении.

Жена Статкевича написала заявление в милицию о похищении мужа.

Сотрудники милиции дежурят возле дома оппозиционного политика.

Обратите внимание! Экс-кандидат в президенты Николай Статкевич является критиком президента Беларуси Александра Лукашенко. В 2011 году его приговорили к шести годам колонии усиленного режима.

Смотрите видео похищения Статкевича:

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В Минске задержали трех членов инициативной группы по выдвижению в президенты страны Светланы Тихановской (жены блогера Сергея Тихановского, группу которого не зарегистрировали).

Ранее Лукашенко сказал, что женщина не может быть президентом Беларуси.

Также задержали активистов незарегистрированной Белорусской социал-демократической партии "Народная Громада" Валентина Троцкого и Веронику Мищенко.

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Как и когда состоятся президентские выборы в Беларуси? Проведение очередных президентских выборов в Беларуси запланировано на 9 августа 2020 года. Александр Лукашенко, который бессменно руководит Беларусью с 1994 года, заявил о намерении баллотироваться вновь.



Ограничения на количество президентских сроков в стране в свое время отменили по его инициативе. В то же время среди потенциальных кандидатов в президенты Беларуси есть четыре женщины.