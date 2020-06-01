Во многих белорусских городах на прошлой неделе прошли массовые протесты. На них вышли граждане, выражающие свое несогласие с выдвижением нынешнего лидера страны Александра Лукашенко на 6 президентский срок. Выборы главы государства в Беларуси должны состояться уже в августе. Во время акций были задержаны активисты, среди них – и оппозиционные политики. В итоге на это отреагировал и сам Лукашенко.

В частности, белорусский лидер решительно заявил: никаких "майданов" в Беларуси не будет. Об этом он сообщил во время встречи с главой Комитета государственной безопасности Беларуси Валерием Вакульчиком, передает БЕЛТА.

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Мы абсолютно знаем цели, которые преследуют здесь отдельные "ветродуи". Эти цели нам понятны: устроить нам майдан накануне президентских выборов или в день президентских выборов. Так они планировали. Хочу на этой встрече вас предупредить и всех, кто нас услышит, всех этих "майданутых" хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет,

– отметил Лукашенко.

Также он призвал не проводить аналогии и не сравнивать то, что происходит в Беларуси, с "некоторыми предыдущими событиями" в Армении или в Украине. Лукашенко сказал, что некоторые СМИ "пописывают", что в Беларуси появились "свои Зеленский и Пашинян". Впрочем, по его мнению, ситуация в стране сильно отличается от тех, какие были в Украине и Армении.

"Некоторые наши хотят за копейку продать все то, что здесь было создано не только президентом Лукашенко, не только властью, но и народом. Поэтому этого допустить нельзя. Еще раз подчеркиваю, "майданутым" это говорю, что мы никогда не допустим дестабилизации ситуации в нашей стране", – добавил действующий белорусский президент.

Лукашенко при этом акцентировал внимание на том, что никто не мешает открыто выражать свою точку зрения гражданам, но нужно при этом соблюдать закон.

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