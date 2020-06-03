Президент Беларуси Александр Лукашенко отправил правительство в отставку. Он неоднократно заявлял, что намерен это сделать до того, как состоятся президентские выборы.

В то же время Лукашенко заявил, что менять всех членов правления одновременно пока было бы неправильно. Как сообщили на "Беларусь 1", соответствующий указ Лукашенко уже подписал.

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Перед этим Лукашенко провел консультации с главой Совета Республики Натальей Кочановой, главой Палаты представителей Владимиром Андрейченко, главой Администрации Президента Игорем Сергиенко и госсекретарем Совета безопасности Андреем Равком. С руководителями высших государственных должностей Лукашенко советовался относительно нового состава парламента.

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