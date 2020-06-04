Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 июня отправил правительство в отставку. Уже на следующий день появились новые кадровые назначения, в том числе и глава правительства: им стал Роман Головченко.

Премьер-министром Беларуси президент назначил Романа Головченко, до этого он работал главой Госкомвоенпрома. О составе нового правительства Беларуси сообщает издание Белсат.tv.

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Новый состав правительства Беларуси: что известно

Роман Головченко – премьер-министр Беларуси.

Николай Снопков – первый вице-премьер.

Дмитрий Крутой – заместитель главы администрации президента

Александр Субботин – вице-премьер.

Юрий Тертелю – глава Госконтроля

Министр информации – Игорь Луцкий.

Что известно о новом премьере?Головченко родился 10 августа 1973 года. В 1996 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД Российской Федерации по специальности "международные отношения", в 2003 году – Академию управления при президенте. Начинал карьеру в Совбезе, в 2002-2005 годах был заместителем начальника отдела Генпрокуратуры, работал в Администрации президента, Госкомвоенпроме. В 2013-2018 годах был послом Беларуси в ОАЭ.

Почему Лукашенко отправил правительство в отставку

Перед следующими президентскими выборами, которые должны состояться 9 августа 2020 года, Лукашенко решил распустить правительство.

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