"Опять перетрахует": Лукашенко выгнал правительство, соцсети взорвались едкими комментариями
3 июня президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что подписал указ, которым отправил в отставку правительство страны. Не все, правда – мол, потрясения стране не нужны. Кто из министров сохранит должность – пока не известно. Где окажутся уволенные – тоже. А что белорусы? Белорусы – посмеялись.
Это правительство, которое буквально только что выгнал Лукашенко, служило народу Беларуси рекордно короткий срок – с августа 2018 года, сообщает 24 канал. Однако белорусы в соцсетях отреагировали на ситуацию иронично.
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Как реагировали белорусы на отставку правительства и слова Лукашенко
Патриотически
- "Президент Лукашенко настолько крутой, что может отправить в отставку правительство любой страны".
Свое смог – другие тоже сможет (Путина, например – почему бы и нет)
Оптимистично
- "Теперь, с новым правительством, Лукашенко на шестом сроке однозначно сделает Беларусь great again!"
О да – в шестой раз к новым вершинам
Удивленно
- "Только что белорусы узнали, что у них есть правительство".
Что? В Беларуси было правительство? Хм...
Скептически
- "Саша три процента отправил в отставку все свое правительство. Не доверяют даже им? Правильно".
Даже самым близким не доверяет... Ого
С "глубокими" намеками
- "Опять перетрахует как мешок картошки у себя в доме, или как студенток БГУ".
- "Интересно, а применяли во время разгона проституток и ОМОН?"
Правительство – не картошка, но и картошка же – не правительство
Песенно
- "Зачем?" Дальше – игра слов, которую не стоит и переводить.
Неужели сам Лукашенко? Так четко объяснил и по полочкам разложил...
Молниеносно
- "Срочно. Лукашенко отправил правительство в отставку. Прямо как и планировал. Прямо как и всегда делает перед выборами. Молния".
Президентский срок без отставки правительства – не комильфо
Здесь надо немного пояснить: Лукашенко заявил, что отправил в отставку правительство перед выборами, потому что это, мол, честно. Потому что люди, которые будут голосовать, должны знать, с какой командой дальше будет работать их президент. Именно так регулярно делает Лукашенко, по его же словам, перед каждыми выборами.
На самом деле – нит.
В TYT.BY подсчитали, что Лукашенко не делал так уже 20 лет
И напоследок – социологическое
- Если между Лукашенко выбирать Лукашенко, то победит Лукашенко с отрывом вдвое как минимум.
Не доверяют белорусы официальным соцопросам, поэтому решили провести свой
9 августа 2020 в Беларуси запланировали провести шестые президентские выборы в истории страны. Все 5 предыдущих выиграл Лукашенко. Демократической в мире признали только его первую победу – на выборах 1994 года.