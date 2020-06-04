3 июня президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что подписал указ, которым отправил в отставку правительство страны. Не все, правда – мол, потрясения стране не нужны. Кто из министров сохранит должность – пока не известно. Где окажутся уволенные – тоже. А что белорусы? Белорусы – посмеялись.

Это правительство, которое буквально только что выгнал Лукашенко , служило народу Беларуси рекордно короткий срок – с августа 2018 года, сообщает 24 канал . Однако белорусы в соцсетях отреагировали на ситуацию иронично.

К теме Саша три процента, или Белорусы ненавидят Лукашенко

Как реагировали белорусы на отставку правительства и слова Лукашенко

Патриотически

"Президент Лукашенко настолько крутой, что может отправить в отставку правительство любой страны".



Свое смог – другие тоже сможет (Путина, например – почему бы и нет)

Оптимистично

"Теперь, с новым правительством, Лукашенко на шестом сроке однозначно сделает Беларусь great again!"



О да – в шестой раз к новым вершинам

Удивленно

"Только что белорусы узнали, что у них есть правительство".



Что? В Беларуси было правительство? Х м...

Скептически

"Саша три процента отправил в отставку все свое правительство. Не доверяют даже им? Правильно".



Даже самым близким не доверяет... Ого

С "глубокими" намеками

"Опять перетрахует как мешок картошки у себя в доме, или как студенток БГУ".

"Интересно, а применяли во время разгона проституток и ОМОН?"



Правительство – не картошка, но и картошка же – не правительство

Песенно

"Зачем?" Дальше – игра слов, которую не стоит и переводить.



Неужели сам Лукашенко? Так четко объяснил и по полочкам разложил...

Молниеносно

"Срочно. Лукашенко отправил правительство в отставку. Прямо как и планировал. Прямо как и всегда делает перед выборами. Молния".



Президентский срок без отставки правительства – не комильфо

Здесь надо немного пояснить: Лукашенко заявил, что отправил в отставку правительство перед выборами, потому что это, мол, честно. Потому что люди, которые будут голосовать, должны знать, с какой командой дальше будет работать их президент. Именно так регулярно делает Лукашенко, по его же словам, перед каждыми выборами.

На самом деле – нит.



В TYT.BY подсчитали, что Лукашенко не делал так уже 20 лет

И напоследок – социологическое

Если между Лукашенко выбирать Лукашенко, то победит Лукашенко с отрывом вдвое как минимум.



Не доверяют белорусы официальным соцопросам, поэтому решили провести свой