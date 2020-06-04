3 червня президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив, що підписав указ, яким відправив у відставку уряд країни. Не весь, щоправда, бо, мовляв, потрясіння країні не потрібні. Хто з міністрів збереже посаду – наразі не відомо. Де опиняться звільнені – теж. А що білоруси? Білоруси – посміялися.

Цей уряд, який буквально щойно вигнав Лукашенко, служив народу Білорусі рекордно короткий строк – з серпня 2018 року, повідомляє 24 канал. Однак білоруси у соцмережах відреагували на ситуацію іронічно.

До теми Саша три відсотки, або Білоруси ненавидять Лукашенка

Як реагували білоруси на відставку уряду і заяву Лукашенка

Патріотично

"Президент Лукашенко настільки крутий, що може відправити у відставку уряд будь-якої країни".



Своє зміг – інше теж зможе (Путіна, наприклад – чому б і ні)

Оптимістично

"Тепер, з новим урядом, Лукашенко на шостому терміні однозначно зробить Білорусь great again!"



О, так – ушосте до нових вершин

З подивом

"Щойно білоруси дізналися, що у них є уряд".



Що? У Білорусі був уряд? Гм...

Скептично

"Саша три проценти відправив у відставку весь свій уряд. Не довіряє навіть їм? Правильно".



Навіть найближчим не довіряє… Ого

З "глибокими" натяками

"Знову перетрахує як мішок картоплі у себе в господі, або як студенток БДУ".

"Цікаво, а застосовували під час розгону повій і ОМОН?"



Уряд – не бульба, але і бульба ж – не уряд

Пісенно

"Навіщо?" Далі – гра слів, яку неможливо перекласти.



Невже сам Лукашенко? Так чітко пояснив і по поличках розклав...

Блискавично

"Терміново. Лукашенко відправив уряд у відставку. Просто як і планував. Просто як і завжди робить перед виборами. Блискавка".



Президентський строк без відставки уряду – не комільфо

Тут треба трохи пояснити: Лукашенко заявив, що відправив у відставку уряд перед виборами, бо це, мовляв, чесно. Бо люди, які голосуватимуть, повинні знати, з якою командою далі працюватиме їхній президент. Саме так регулярно вчиняє Лукашенко, за його ж словами, перед кожними виборами.

Насправді – ніт.



У TYT.BY підрахували, що Лукашенко не робив так уже 20 років

І наостанок – соціологічне

Якщо між Лукашенками обирати Лукашенка, то переможе Лукашенко з відривом щонайменше удвічі.



Не довіряють білоруси офіційним соцопитуванням, тож вирішили провести своє

9 серпня 2020 у Білорусі запланували провести шості президентські вибори в історії країни. Усі 5 попередніх виграв Лукашенко. Демократичною у світі визнали лише його першу перемогу – на виборах 1994 року.