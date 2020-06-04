"Знову перетрахує": Лукашенко вигнав уряд, соцмережі вибухнули в'їдливими коментарями
3 червня президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив, що підписав указ, яким відправив у відставку уряд країни. Не весь, щоправда, бо, мовляв, потрясіння країні не потрібні. Хто з міністрів збереже посаду – наразі не відомо. Де опиняться звільнені – теж. А що білоруси? Білоруси – посміялися.
Цей уряд, який буквально щойно вигнав Лукашенко, служив народу Білорусі рекордно короткий строк – з серпня 2018 року, повідомляє 24 канал. Однак білоруси у соцмережах відреагували на ситуацію іронічно.
До теми Саша три відсотки, або Білоруси ненавидять Лукашенка
Як реагували білоруси на відставку уряду і заяву Лукашенка
Патріотично
- "Президент Лукашенко настільки крутий, що може відправити у відставку уряд будь-якої країни".
Своє зміг – інше теж зможе (Путіна, наприклад – чому б і ні)
Оптимістично
- "Тепер, з новим урядом, Лукашенко на шостому терміні однозначно зробить Білорусь great again!"
О, так – ушосте до нових вершин
З подивом
- "Щойно білоруси дізналися, що у них є уряд".
Що? У Білорусі був уряд? Гм...
Скептично
- "Саша три проценти відправив у відставку весь свій уряд. Не довіряє навіть їм? Правильно".
Навіть найближчим не довіряє… Ого
З "глибокими" натяками
- "Знову перетрахує як мішок картоплі у себе в господі, або як студенток БДУ".
- "Цікаво, а застосовували під час розгону повій і ОМОН?"
Уряд – не бульба, але і бульба ж – не уряд
Пісенно
- "Навіщо?" Далі – гра слів, яку неможливо перекласти.
Невже сам Лукашенко? Так чітко пояснив і по поличках розклав...
Блискавично
- "Терміново. Лукашенко відправив уряд у відставку. Просто як і планував. Просто як і завжди робить перед виборами. Блискавка".
Президентський строк без відставки уряду – не комільфо
Тут треба трохи пояснити: Лукашенко заявив, що відправив у відставку уряд перед виборами, бо це, мовляв, чесно. Бо люди, які голосуватимуть, повинні знати, з якою командою далі працюватиме їхній президент. Саме так регулярно вчиняє Лукашенко, за його ж словами, перед кожними виборами.
Насправді – ніт.
У TYT.BY підрахували, що Лукашенко не робив так уже 20 років
І наостанок – соціологічне
- Якщо між Лукашенками обирати Лукашенка, то переможе Лукашенко з відривом щонайменше удвічі.
Не довіряють білоруси офіційним соцопитуванням, тож вирішили провести своє
9 серпня 2020 у Білорусі запланували провести шості президентські вибори в історії країни. Усі 5 попередніх виграв Лукашенко. Демократичною у світі визнали лише його першу перемогу – на виборах 1994 року.