Лукашенко, відправивши уряд у відставку, демонструє, з ким він працюватиме наступний президентський термін. Можливо, президент Білорусі планує дістати якогось джокера напередодні президентських виборів.

Таку думку 24 каналу висловив директор Інституту світової політики Євген Магда.

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За його словами, Лукашенко повторює свої попередні сценарії. Перед тим, як знову балотуватися в президенти, президент Білорусі відправляє уряд у відставку.

Звільнення уряду Білорусі – технологічний крок. Лукашенко таким чином реагує на вимогу білорусів щодо оновлення уряду. Не очікуючи результатів президентських виборів, Лукашенко хоче показати, що контролює ситуацію і готовий пропонувати нові обличчя для посилення економічних векторів,

– зауважу Євген Магда.

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Увага! 3 червня Лукашенко відправив уряд у відставку. А вже 4 червня призначив новий уряд. У президента запевняють, що нова команда посилить економіку країни в непростий час.

Політолог наголошує: на президентських виборах Лукашенко насамперед боротиметься з економічними наслідками коронавірусу і російським впливом. А не з реальними конкурентами, яких у Лукашенка буде близько десяти.

Лукашенко повинен реагувати на нинішні виклики. По-перше, пандемія коронавірусу. Білорусь одна з лідерів по кількості захворівших. Можна заперечувати факт небезпеки коронавірусу, але пандемія все одно впливає на економіку. По-друге, дестабілізація з боку Росії. Кремль може серйозно вплинути на важливі сфери білоруської економіки. Зокрема, енергетику,

– зазначив Магда.

У цьому сенсі, додає експерт, оновлення уряду важливе.

Що відомо про вибори президента Білорусі

Шості чергові вибори білоруського президента заплановані на 9 серпня 2020 року. Попередні вибори відбулись 11 жовтня 2015 року.

Олександр Лукашенко вшосте збирається брати участь у виборах. Наразі в нього тринадцять конкурентів. Через місяць буде 26 років з моменту приходу Лукашенка до влади.

Щоб зареєструватися кандидатом у президенти Білорусі, необхідно зібрати 100 тисяч підписів на свою підтримку. Лукашенко запевнив, що його підтримали майже вдвічі більше людей, ніж потрібно.

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