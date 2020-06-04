Лукашенко, отправив правительство в отставку, демонстрирует, с кем он будет работать следующий президентский срок. Возможно, президент Беларуси планирует получить какого джокера накануне президентских выборов.

Такое мнение 24 каналу высказал директор Института мировой политики Евгений Магда.

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По его словам, Лукашенко повторяет свои предыдущие сценарии. Перед тем, как снова баллотироваться в президенты, президент Беларуси отправляет правительство в отставку.

Увольнение правительства Беларуси – технологический шаг. Лукашенко таким образом реагирует на требование белорусов по обновлению правительства. Не дожидаясь результатов президентских выборов, Лукашенко хочет показать, что контролирует ситуацию и готов предлагать новые лица для усиления экономических векторов,

– заметил Евгений Магда.

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Внимание! 3 июня Лукашенко отправил правительство в отставку. А уже 4 июня назначил новое правительство. У президента уверяют, что новая команда усилит экономику страны в непростое время.

Политолог отмечает: на президентских выборах Лукашенко прежде всего будет бороться с экономическими последствиями коронавируса и российским влиянием. А не с реальными конкурентами, которых у Лукашенко будет около десяти.

Лукашенко должен реагировать на нынешние вызовы. Во-первых, пандемия коронавируса. Беларусь одна из лидеров по количеству заболевших. Нельзя отрицать факт опасности коронавируса, но пандемия все равно влияет на экономику. Во-вторых, дестабилизация со стороны России. Кремль может серьезно повлиять на важные сферы белорусской экономики. В частности, энергетику,

– отметил Магда.

В этом смысле, добавляет эксперт, обновление правительства важно.

Что известно о выборах президента Беларуси

Шестые очередные выборы белорусского президента запланированы на 9 августа 2020 года. Предыдущие выборы состоялись 11 октября 2015 года.

Александр Лукашенко шестой раз собирается участвовать в выборах. Сейчас у него тринадцать конкурентов. Через месяц будет 26 лет с момента прихода Лукашенко к власти.

Чтобы зарегистрироваться кандидатом в президенты Беларуси, необходимо собрать 100 тысяч подписей в свою поддержку. Лукашенко заверил, что его поддержали почти вдвое больше людей, чем нужно.

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