Белорусский президент Александр Лукашенко уверен, что Беларусь – единственная страна бывшего СССР, которая не знала горя. Однако сейчас страну надо отстоять, ведь ее "разрывают на части". Также Лукашенко напомнил, как с оппонентами власти боролись с помощью оружия, например, в Узбекистане.

"Беларусь – страна, не знавшая горя"

Белорусам только кажется, что Украина с войной где-то далеко, как и разделенная пополам Молдова. Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании после назначения нового правительства, информирует SB.BY.

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Мы создали свою страну, в которой могут жить наши дети. Сегодня тот момент, когда ее надо отстоять. Надо защитить. Вы же видите, что нас на части разрывают. Единственная постсоветская страна, которая не видела горя. И некоторым белорусам кажется, что это далеко Украину разрушили. Идет война. Где-то далеко Молдова, которую разделили пополам,

– сказал Лукашенко.

Лукашенко вспомнил расстрелы в Узбекистане

Напомнил глава Беларуси и про немирные способы борьбы с противниками власти. В частности, Лукашенко привел пример подавления путча в 2005 году в Андижане, в Узбекистане.

Забыли, как бывший президент Каримов придушил путч, расстреляв тысячи людей. Все осудили его, а когда он умер – на коленях стояли, плакали. Мы этого не пережили, поэтому понимать не хотим. Кое-кто. Но мы напомним,

– подчеркнул белорусский президент.

Лукашенко отправил в отставку правительство

3 июня 2020 года Лукашенко решил распустить правительство. В своем обращении он указал, что планировал заменить министров давно, а новые кандидатуры подбирали в течение полугода. Уже 4 июня появились новые кадровые назначения, в том числе и глава правительства – Роман Головченко.

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