Выборы президента Беларуси: исчез главный соперник Лукашенко – против него готовят дело
В Беларуси перестали выходить на связь политик Виктор Бабарико и его сын Эдуард. Произошло это накануне президентских выборов. Виктор Бабарико является главным соперником действующего главы страны Александра Лукашенко, а его сын руководит инициативной группой по выдвижению отца.
Исчезновение Бабарико: детали
О том, что кандидат в президенты Беларуси с сыном не выходят на связь, сообщил его штаб, передает Sputnik.
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По данным издания, обоих доставили в Департамент финансовых расследований. И они дают показания по делу Белгазпромбанка. Однако официальных комментариев ведомство не дает.
Ранее Бабарико заявлял о том, что у него есть план в случае задержания. Согласно законодательству, даже после такого он может быть кандидатом, поскольку основанием для отказа должна быть только непогашенная судимость.
Впрочем, есть важный нюанс: претенденту на пост президента нужно до 4 июля подать пакет документов в ЦИК, подписанный лично.
Дело Белгазпромбанка: что известно
Недавно финансовая милиция провела обыски в Белгазпромбанке и еще ряде частных структур. Произошло это в рамках уголовного дела по подозрению в уклонении от уплаты налогов и легализации полученных преступным путем средств.
Сам Бабарико до выдвижения кандидатом на протяжении 20 лет возглавлял Белгазпромбанк. И хотя он еще не имел процессуального статуса, руководитель Комитета госконтроля заявил о наличии доказательств его причастности к делу.
Обыски в доме политика
Утром 18 июня стало известно, что на территории особняка экс-банкира стоят служебные машины и микроавтобусы, а также дежурят люди в форме, с масками и автоматами. На их форме написано "Милиция". Проходит обыск в селе Мочан под Минском.
Что происходит в самом доме, неизвестно, однако заметно, что двери открыты. В целом ситуация вокруг дома Бабарико спокойная.
Официальной информации от Комитета госконтроля по процессуальному статусу Виктора и Эдуарда Бабарико пока нет.
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Президентские выборы в Беларуси: главное
- Белорусский парламент назначил проведение очередных президентских выборов на 9 августа 2020 года.
- Лукашенко заявил, что президентские выборы в республике не будут переносить из-за эпидемии коронавируса.
- Также Лукашенко раскритиковал потенциальных соперников на президентских выборах и заявил, что "страну они не получат".
- В начале июня в центре Минска задержали 10 человек в месте, где собирали подписи за выдвижение в кандидаты в президенты Беларуси альтернативных кандидатов и соперников Александра Лукашенко.