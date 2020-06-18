В Беларуси перестали выходить на связь политик Виктор Бабарико и его сын Эдуард. Произошло это накануне президентских выборов. Виктор Бабарико является главным соперником действующего главы страны Александра Лукашенко, а его сын руководит инициативной группой по выдвижению отца.

Исчезновение Бабарико: детали

О том, что кандидат в президенты Беларуси с сыном не выходят на связь, сообщил его штаб, передает Sputnik.

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По данным издания, обоих доставили в Департамент финансовых расследований. И они дают показания по делу Белгазпромбанка. Однако официальных комментариев ведомство не дает.

Ранее Бабарико заявлял о том, что у него есть план в случае задержания. Согласно законодательству, даже после такого он может быть кандидатом, поскольку основанием для отказа должна быть только непогашенная судимость.

Впрочем, есть важный нюанс: претенденту на пост президента нужно до 4 июля подать пакет документов в ЦИК, подписанный лично.

Дело Белгазпромбанка: что известно

Недавно финансовая милиция провела обыски в Белгазпромбанке и еще ряде частных структур. Произошло это в рамках уголовного дела по подозрению в уклонении от уплаты налогов и легализации полученных преступным путем средств.

Сам Бабарико до выдвижения кандидатом на протяжении 20 лет возглавлял Белгазпромбанк. И хотя он еще не имел процессуального статуса, руководитель Комитета госконтроля заявил о наличии доказательств его причастности к делу.

Обыски в доме политика

Утром 18 июня стало известно, что на территории особняка экс-банкира стоят служебные машины и микроавтобусы, а также дежурят люди в форме, с масками и автоматами. На их форме написано "Милиция". Проходит обыск в селе Мочан под Минском.

Что происходит в самом доме, неизвестно, однако заметно, что двери открыты. В целом ситуация вокруг дома Бабарико спокойная.

Официальной информации от Комитета госконтроля по процессуальному статусу Виктора и Эдуарда Бабарико пока нет.

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