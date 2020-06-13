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СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ОЛЕНА ЗЕЛЕНСЬКА КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ОЛЕНА ЗЕЛЕНСЬКА КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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Новини про коронавірус 12 червня: COVID-19 у Зеленської, спека не впливає на вірус
12 червня , 22:02 Новини про коронавірус 12 червня: COVID-19 у Зеленської, спека не впливає на вірус
Альона Захарова
Головні новини 12 червня: в Олени Зеленської – коронавірус, пристрасті в суді над Стерненком
12 червня , 21:30 Головні новини 12 червня: в Олени Зеленської – коронавірус, пристрасті в суді над Стерненком
Андрій Шляхтін
Чим здивував кросовер Renault Kadjar
11 червня , 10:00 Чим здивував кросовер Renault Kadjar