Білорусь готується до президентських виборів, які мають відбутися вже 9 серпня. Готуються й самі кандидати, через що розгорівся справжній скандал між Олександром Лукашенком і Віктором Бабарико – опозиційним кандидатом, що має всі шанси обійти чинного президента.

Суть політичного скандалу в Білорусі

Усе почалося з обшуків у "Белгазпромбанку", який раніше очолював кандидат Віктор Бабарико, пише видання "Навіны Беларусі".

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Також обшуки відбулися ще в цілій низці компаній, внаслідок чого затримали 15 осіб. Справа стосується ймовірного відмивання коштів, а Олександр Лукашенко вже встиг заявити, що схему організував саме його конкурент.

Я насправді не знаю всіх компаній, в яких проходили обшуки. Я лише колишній співробітник "Белгазпромбанку". Ні персонально, ні юридично я з ними жодним чином не пов'язаний,

– одразу відреагував Віктор Бабарико.

Втім президент Білорусі не став миритися з таким "нахабством". Він одразу ж заявив, що керівники усіх компаній, де відбувалися обшуки, були помічниками Бабарико.

"Це одна "шайка-лійка". Ми це бачимо з 2016 року. Навіщо ж ти на них усе валиш сьогодні? Ти був керівником, вони в тебе заступниками. Усе, що там творилося, могло без керівника відбуватися? Ні", – наполіг Олександр Лукашенко.

Він також запропонував запитати у Віктора Бабарико, чому він вирішив балотуватися в президенти. Мовляв, він "поліз у політику, адже зрозумів, що за ним прийдуть з кайданами".

Я хочу, щоб він потрапив на вибори. Щоб він прийшов і розповів, звідки власність на Кіпрі, як при такій "лукашенківській диктатурі" він створив цю власність, як він хабаря давав, ділив гроші, чому іноземний банк цим займався,

– заявив білоруський президент.

Чому Лукашенку слід боятися Бабарико? Перед виборами президента у Білорусі організували інтернет-голосування щодо кандидатів. Мабуть, ні для кого не секрет, що соціологічні центри у цій країні перебувають під контролем влади.



Відтак за результатами відносно незалежного опитування, понад 50% голосів виборців набирає Віктор Бабарико. Після цього влада Білорусі навіть заборонила проводити такі опитування в Інтернеті.

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До чого тут Росія

Передовсім до того, що Віктора Бабарико пов'язують саме з росіянами. Та й у політику він прийшов з "Белгазпромбанку", ключовими акціонерами якого є "Газпром" і "Газпромбанк".

До слова, останні дві компанії вже підключилися до захисту свого капіталу в Білорусі. Вони заявили про незаконність проведених обшуків.