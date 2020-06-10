Президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав перевірити приватні компанії, які нібито почали масово звільняти людей через їхні політичні погляди. Лукашенко каже, що отримує скарги на приватні компанії, які звільняють тих, хто відмовився підтримати альтернативних кандидатів на виборах президента.

Що відповів на скарги Лукашенко

"Я ж ще на початку року просив не звільняти людей через цю пандемію. Справа ж тут не в виборах. Ні, почали викидати. І, головне, вже знахабніли і не бояться: "А, ти там за свого Лукашенка, ну то йди на вулицю!" Це що таке?" – заявив Лукашенко, повідомила його пресслужба.

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"Прошерстити пузатих буржуїв"

За словами Лукашенка, на державних підприємствах такого немає. Тож президент Білорусі доручив правоохоронцям "прошерстити цих пузатих буржуїв", щоб вони несли відповідальність за людей.

Значить, треба цих буржуїв привести до тями. Ми нікому не повинні дозволити ображати просту людину. І справа не в тому, що вони колись мене привели до влади, а справа в тому, що в нашій країні цього бути не повинно,

– наголосив білоруський лідер.

Що відомо про вибори президента Білорусі