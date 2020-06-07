У Білорусі пройшли пікети за альтернативних кандидатів: є затримані
7 червня у низці білоруських міст пройшли пікети. Люди бастували проти чергового президентського терміну Лукашенка та збирали підписи за потенційних опонентів чинного глави держави. Не обійшлося без затримань.
Пікети у Білорусі
До теми Майдан у центрі Мінська: найбільший страх Лукашенка стає реальністю
В неділю акції відбулися у великих містах Білорусі: Мінську, Гомелі і Бресті,повідомляє "Белста". Люди прагнуть зібрати підписи для висунення альтернативного Лукашенку кандидата. Власне біля кожного пікету розташовувалися палатки, де збирали підписи.
Збір підписів за альтернативного кандидата
У білоруських пікетувальників немає одного кандидата, за якого б відбувався централізований збір підписів. Ідеться про щонайменше 5 осіб:
- Світлана Тихановська – дружина затриманого білоруського відеоблогера;
- Віктор Бабарик – екс-голова правління Белгазпромбанка;
- Валерій Цепкало – екс-глави Парку високих технологій;
- Сергій Черечень – голова Білоруської соціал-демократичної Грамада;
- Миколи Козлова – лідер Об'єднаної громадянської партії.
Пікет у Мінську / Фото Белсат
Затримання активістів
Біля дому 7 червня невідомі затримали опозиціонера і співголову Білоруської християнської демократії Павла Северинця. Люди намагалися "відвоювати" Северинця у правоохоронців, та зрештою його відвезли у невідомому напрямку.
Це не єдине затримання 7 червня. Так, повідомляється про затримання членів ініціативних груп Ольги Ковалькової, активісток Ольги Ніколайчик та Вероніки Міщенко, Всеслава Пашкевича та інших.
Майбутні президентські вибори та протести в Білорусі: коротко
- Президентські вибори в Білорусі призначені на 9 серпня.
- Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, балотується на виборах кандидатом на шостий термін.
- Опозиція в Білорусі поки не висунула єдиного кандидата, проте в рамках передвиборчої кампанії проводить масові акції протесту.
- Одним з неформальних лідерів протестного руху став популярний блогер Сергій Тихановський. 30 травня він був затриманий, проти нього порушили кримінальну справу за звинуваченням в насильстві щодо співробітників міліції.
- Дружина Тихановського, Світлана, офіційно балотується в президенти.