Напередодні президентських виборів у Білорусі міністр інформації країни Ігор Луцький зробив гучну заяву. Він наголосив, що в уряді Білорусі мають плани щодо убезпечення населення від "шкідливої інформації".

Ігор Луцький зазначив, що важливо "дати людям чітку, ясну, зрозумілу та правдиву інформацію про те, що відбувається". Про це повідомляє "Настоящее время".

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Водночас влада Білорусі вважає соціальні мережі небезпечними. А також переконана, що соцмережі здатні вплинути на майбутні президентські вибори.

Може комусь здатися, що це щось безневинне, але це дуже серйозно впливає на те, що відбувається в країні, і те, як буде розвиватися країна. Важливо відокремити зерна від плевел і дати людям чітку, ясну, зрозумілу та правдиву інформацію про те, що відбувається,

– пояснив міністр.

Він переконаний, що завдання державних ЗМІ полягає у руйнуванні цифрового шуму.

Зверніть увагу! Чинний президент Білорусі планує вчергове піти на вибори та обіймати посаду очільника країни шостий раз поспіль. Білоруси сприйняли цю новину неоднозначно – люди виходять на протести.

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