Президентские выборы в Беларуси: власть хочет обезопасить население от "вредной информации"
Накануне президентских выборов в Беларуси министр информации страны Игорь Луцкий сделал громкое заявление. Он отметил, что у правительства Беларуси есть планы относительно ограждения населения от "вредной информации".
Игорь Луцкий отметил, что важно "дать людям четкую, ясную, понятную и достоверную информацию о том, что происходит". Об этом сообщает "Настоящее время".
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В то же время власть Беларуси считает социальные сети опасными. А также убеждена, что соцсети способны повлиять на будущие президентские выборы.
Может кому-то показаться, что это что-то невинное, но это очень серьезно влияет на то, что происходит в стране, и то, как будет развиваться страна. Важно отделить зерна от плевел и дать людям четкую, ясную, понятную и достоверную информацию о том, что происходит,
– пояснил министр.
Он убежден, что задача государственных СМИ заключается в разрушении цифрового шума.
Обратите внимание! Действующий президент Беларуси планирует в очередной раз пойти на выборы и занимать должность главы страны шестой раз подряд. Белорусы восприняли эту новость неоднозначно – люди выходят на протесты.
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Президентские выборы в Беларуси: главное
- Белорусский парламент назначил проведение очередных президентских выборов на 9 августа 2020 года.
- Лукашенко заявил, что президентские выборы в республике не будут переноситься из-за эпидемии коронавируса.
- Также Лукашенко раскритиковал потенциальных соперников на президентских выборах и заявил, что "страну они не получат".
- В центре Минска задержали 10 человек в месте, где собирали подписи за выдвижение в кандидаты в президенты Беларуси альтернативных кандидатов и соперников Александра Лукашенко.