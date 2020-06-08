Накануне президентских выборов в Беларуси министр информации страны Игорь Луцкий сделал громкое заявление. Он отметил, что у правительства Беларуси есть планы относительно ограждения населения от "вредной информации".

Игорь Луцкий отметил, что важно "дать людям четкую, ясную, понятную и достоверную информацию о том, что происходит". Об этом сообщает "Настоящее время".

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В то же время власть Беларуси считает социальные сети опасными. А также убеждена, что соцсети способны повлиять на будущие президентские выборы.

Может кому-то показаться, что это что-то невинное, но это очень серьезно влияет на то, что происходит в стране, и то, как будет развиваться страна. Важно отделить зерна от плевел и дать людям четкую, ясную, понятную и достоверную информацию о том, что происходит,

– пояснил министр.

Он убежден, что задача государственных СМИ заключается в разрушении цифрового шума.

Обратите внимание! Действующий президент Беларуси планирует в очередной раз пойти на выборы и занимать должность главы страны шестой раз подряд. Белорусы восприняли эту новость неоднозначно – люди выходят на протесты.

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