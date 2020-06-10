Президент Беларуси Александр Лукашенко приказал проверить частные компании, которые якобы начали массово увольнять людей за их политические взгляды. Лукашенко говорит, что получает жалобы на частные компании, которые увольняют тех, кто отказался поддержать альтернативных кандидатов на выборах президента.

Что ответил на жалобы Лукашенко

"Я же еще в начале года просил не увольнять людей из-за этой пандемии. Дело же здесь не в выборах. Нет, начали выбрасывать. И, главное, уже обнаглели и не боятся: "А, ты там за своего Лукашенко, ну так иди на улицу!" Это что такое?"– заявил Лукашенко, сообщила его пресс-служба.

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"Прошерстить пузатых буржуев"

По словам Лукашенко, на государственных предприятиях такого нет. Поэтому президент Беларуси поручил правоохранителям "прошерстить этих пузатых буржуев", чтобы они несли ответственность за людей.

Значит, надо этих буржуев привести в чувство. Мы никому не должны позволить оскорблять простого человека. И дело не в том, что они когда-то меня привели к власти, а дело в том, что в нашей стране этого быть не должно,

– подчеркнул белорусский лидер.

Что известно о выборах президента Беларуси