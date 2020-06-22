У Білорусі арештували основного конкурента Олександра Лукашенка на виборах – Віктора Бабарико. Після цього президент заявив, що за час незалежності йому вдалося "підрізати крила злодюгам". Завдяки цьому країна не опинилася "на колінах" перед олігархами.

Після арешту Бабарико Лукашенко закликав людей ставитися до всього спокійно, пише пресслужба президента Білорусі.

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Якби ми цим злодюгам за роки своєї незалежності крила не підрізали, ми б сьогодні побудували олігархічну державу і стояли б на колінах,

– зазначив Лукашенко.

Та додав, не потрібно думати, що "це хтось використовує в політичних цілях". Мовляв, у Білорусі немає такої необхідності – використовувати щось в політичних цілях.

Президент також закликав берегти країну та мир і "не піддаватися на виверти трьох – чотирьох шарлатанів".

Затримання Віктора Бабарико: що відомо