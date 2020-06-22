Підрізав крила цим злодюгам, – Лукашенко після арешту свого головного опонента
У Білорусі арештували основного конкурента Олександра Лукашенка на виборах – Віктора Бабарико. Після цього президент заявив, що за час незалежності йому вдалося "підрізати крила злодюгам". Завдяки цьому країна не опинилася "на колінах" перед олігархами.
Після арешту Бабарико Лукашенко закликав людей ставитися до всього спокійно, пише пресслужба президента Білорусі.
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Якби ми цим злодюгам за роки своєї незалежності крила не підрізали, ми б сьогодні побудували олігархічну державу і стояли б на колінах,
– зазначив Лукашенко.
Та додав, не потрібно думати, що "це хтось використовує в політичних цілях". Мовляв, у Білорусі немає такої необхідності – використовувати щось в політичних цілях.
Президент також закликав берегти країну та мир і "не піддаватися на виверти трьох – чотирьох шарлатанів".
Затримання Віктора Бабарико: що відомо
- Ексголову "Белгазпромбанку" Віктора Бабарико вважають основним суперником Лукашенка на майбутніх президентських виборах.
- 18 червня Бабарико затримали. А 20 червня йому висунули звинувачення. Однак у чому – невідомо. Штаб політика також повідомив, що влада висунула звинувачення і його синові Едуарду.
- У Мінську та інших містах Білорусі пройшли "заходи солідарності" на підтримку суперників Олександра Лукашенка на президентських виборах, яких затримали.
- Проведення виборів заплановане на 9 серпня 2020 року.