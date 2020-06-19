У Білорусі 19 червня з новою силою відновились протести проти затримань опозиціонерів та активістів. Масові акції відбулися в найбільших містах країни.

У Мінську та інших містах Білорусі поновилися акції на підтримку активістів і політиків, затриманих під час президентської виборчої кампанії. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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Що відбувається в Білорусі

19 червня – останній день збору підписів в Білорусі за кандидатів для участі в президентських виборах, які призначені на 9 серпня.

Люди вишикувалися в "ланцюг солідарності" в Гомелі, Могильові, Бобруйську, Барановичах, Гродно, Вітебську.

У Мінську ОМОН почав витісняти учасників акції з проспекту Незалежності. Водночас про затримання повідомляють й в інших великих містах Білорусі.

ОМОН в Білорусі під час протестів опозиціонерів: дивіться відео

Зняття кандидатів з президентських виборів

Олександр Таболіч та Юрій Губаревич вирішили зняти свої кандидатури з президентських виборів у Білорусі. За їхніми словами, репресії зростають з кожним тижнем.

Раніше був затриманий кандидат на пост президента Білорусі, ексголова "Белгазпромбанку" Віктор Бабарик. Він вважається головним суперником Олександра Лукашенка. Проти Бабарика та співробітників банку порушено кілька кримінальних справ.

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Дивіться відео протестів в Білорусі:

Мітинги в Білорусі 19 червня / Фото "Наша Ніва"

Протести в Білорусі: головне