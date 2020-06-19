Президент Білорусі Олександр Лукашенко 19 червня заявив, що не дозволить "зламати" країну. Він вважає, що на Заході та в Росії намагаються розхитати Білорусь перед президентськими виборами.

За його словами фокус політичних інтересів різних країн зараз сконцентрований на Білорусі. Про це президент Білорусі заявив на нараді в Мінську, повідомляє агентство БЕЛТА.

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Кого Лукашенко намагається звинувати в протестах у Білорусі

Лукашенко каже, що "маски зірвані" з "ляльководів", які сидять за межами Білорусі. Він натякнув і на можливу роль Росії в цьому. Він наголосив, що нікому не дозволить "зламати" країну.

Лідер Білорусі вважає, що людей намагаються використати. Він закликав не піддаватись на провокації і не давати владі приводу для жорстких затримань опозиціонерів.

Нам все-таки вдалося зробити деякі кроки на випередження та зірвати масштабний план дестабілізації Білорусі і привести країну до якогось майдану,

– сказав він.

Що відомо про протести в Білорусі

В Білорусі готуються до чергових президентських виборів, призначених на 9 серпня. Тим часом правоохоронці все частіше вдаються до затримань опозиціонерів.

Ввечері 18 червня у центрі Мінська відбувся протест. Пікет підтримки перетворився у "ланцюг солідарності", який тривав понад шість годин.

Усі вони є членами правоцентристської коаліції "За свободу". Її прихильники активно виступають проти інтерграції і посилення зв'язків з Росією, а також проти президента Олександра Лукашенка. Учасниками такого руху є здебільшого активна молодь.

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