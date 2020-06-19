Білорусь на всю готується до чергових президентських виборів, призначених на 9 серпня. Тим часом силовики все частіше вдаються до затримань опозиціонерів. Через це ввечері 18 червня у центрі Мінська навіть відбувся протест.

Пікет підтримки перетворився у такий собі "ланцюг солідарності", який тривав понад 6 годин, пише видання "Радіо Свобода".

Важливо У Білорусі пройшли пікети за альтернативних кандидатів: є затримані

Участь в акції взяли представники опозиційної правоцентристської коаліції. Мета протесту – висловити своє заперечення політичним затриманням під час виборчої кампанії. Протестувальники зокрема говорили про:

Сергій Тихоновський – опозиційний блогер;

Павло Северинець – лідер "Білоруської християнської демократії";

Микола Статкевич – лідер Білоруської соціал-демократичної партії.

Усі вони є членами правоцентристської коаліції "За свободу". Її прихильники активно виступають проти інтерграції і посилення зв'язків з Росією, а також проти президента Олександра Лукашенка. Учасниками такого руху є здубільшого активна молодь.

Протест солідарності в Мінську: дивіться відео

Слід також зазначити, що ця акція, схоже, не має відношення до іншого затриманого опозиційного кандидата Віктора Бабарико. Його в Білорусі вважають відкрито проросійським політиком.

Згодом учасники пікету почали скандувати "Випускай!" на підтримку затриманих. Натомість силовики підтягнули автозаки до місця протесту. Акція завершилася лише після півночі.

Протест у Мінську через затримання опозиції: дивіться відео

Протести у Білорусі через затримання опозиції: дивіться фото