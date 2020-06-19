У Білорусі пройшли протести через затримання опозиціонерів перед виборами: фото й відео
Білорусь на всю готується до чергових президентських виборів, призначених на 9 серпня. Тим часом силовики все частіше вдаються до затримань опозиціонерів. Через це ввечері 18 червня у центрі Мінська навіть відбувся протест.
Пікет підтримки перетворився у такий собі "ланцюг солідарності", який тривав понад 6 годин, пише видання "Радіо Свобода".
Важливо У Білорусі пройшли пікети за альтернативних кандидатів: є затримані
Участь в акції взяли представники опозиційної правоцентристської коаліції. Мета протесту – висловити своє заперечення політичним затриманням під час виборчої кампанії. Протестувальники зокрема говорили про:
- Сергій Тихоновський – опозиційний блогер;
- Павло Северинець – лідер "Білоруської християнської демократії";
- Микола Статкевич – лідер Білоруської соціал-демократичної партії.
Усі вони є членами правоцентристської коаліції "За свободу". Її прихильники активно виступають проти інтерграції і посилення зв'язків з Росією, а також проти президента Олександра Лукашенка. Учасниками такого руху є здубільшого активна молодь.
Протест солідарності в Мінську: дивіться відео
Слід також зазначити, що ця акція, схоже, не має відношення до іншого затриманого опозиційного кандидата Віктора Бабарико. Його в Білорусі вважають відкрито проросійським політиком.
Згодом учасники пікету почали скандувати "Випускай!" на підтримку затриманих. Натомість силовики підтягнули автозаки до місця протесту. Акція завершилася лише після півночі.
Протест у Мінську через затримання опозиції: дивіться відео
Протести у Білорусі через затримання опозиції: дивіться фото