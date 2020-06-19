В Беларуси прошли протесты из-за задержания оппозиционеров перед выборами: фото и видео
Беларусь во всю готовится к очередным президентским выборам, назначенным на 9 августа. Между тем силовики все чаще прибегают к задержаниям оппозиционеров. А вечером 18 июня во центре Минска даже состоялся протест.
Пикет поддержки превратился в некую "цепь солидарности", которая длился более 6 часов, пишет издание "Радио Свобода".
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Участие в акции приняли представители оппозиционной правоцентристской коалиции. Цель протеста – выразить свое несогласие с политическим задержанием во время избирательной кампании. Протестующие в частности говорили о:
- Сергее Тихоновском – оппозиционном блогере;
- Павле Северинце – лидере "Белорусской христианской демократии"
- Николае Статкевиче – лидере Белорусской социал-демократической партии.
Все они являются членами правоцентристской коалиции "За свободу". Ее сторонники активно выступают против интерграции и усиления связей с Россией, а также против президента Александра Лукашенко. Участниками такого движения является по большей части активная молодежь.
Протест солидарности в Минске: смотрите видео
Следует также отметить, что эта акция, похоже, не имеет отношения к другому задержанному оппозиционному кандидату Виктору Бабарыко. Его в Беларуси считают открыто пророссийским политиком.
Впоследствии участники пикета начали скандировать "Выпускай!" в поддержку задержанных. А силовики подтянули автозаки к месту протеста. Акция завершилась только после полуночи.
Протест в Минске из-за задержания оппозиции: смотрите видео
Протесты в Беларуси из-за задержания оппозиции: смотрите фото