Беларусь во всю готовится к очередным президентским выборам, назначенным на 9 августа. Между тем силовики все чаще прибегают к задержаниям оппозиционеров. А вечером 18 июня во центре Минска даже состоялся протест.

Пикет поддержки превратился в некую "цепь солидарности", которая длился более 6 часов, пишет издание "Радио Свобода".

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Участие в акции приняли представители оппозиционной правоцентристской коалиции. Цель протеста – выразить свое несогласие с политическим задержанием во время избирательной кампании. Протестующие в частности говорили о:

Сергее Тихоновском – оппозиционном блогере;

Павле Северинце – лидере "Белорусской христианской демократии"

Николае Статкевиче – лидере Белорусской социал-демократической партии.

Все они являются членами правоцентристской коалиции "За свободу". Ее сторонники активно выступают против интерграции и усиления связей с Россией, а также против президента Александра Лукашенко. Участниками такого движения является по большей части активная молодежь.

Протест солидарности в Минске: смотрите видео

Следует также отметить, что эта акция, похоже, не имеет отношения к другому задержанному оппозиционному кандидату Виктору Бабарыко. Его в Беларуси считают открыто пророссийским политиком.

Впоследствии участники пикета начали скандировать "Выпускай!" в поддержку задержанных. А силовики подтянули автозаки к месту протеста. Акция завершилась только после полуночи.

Протест в Минске из-за задержания оппозиции: смотрите видео

Протесты в Беларуси из-за задержания оппозиции: смотрите фото