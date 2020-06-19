Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 июня заявил, что не позволит "сломать" страну. Он считает, что на Западе и в России пытаются расшатать Беларусь перед президентскими выборами.

По его словам фокус политических интересов разных стран сейчас сконцентрирован на Беларуси. Об этом президент Беларуси заявил на совещании в Минске, сообщает агентство БЕЛТА.

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Лукашенко говорит ,что "маски сорваны" с "кукловодов", которые сидят за пределами Беларуси. Он намекнул на возможную роль России в этом. Он подчеркнул, что никому не позволит "сломать" страну.

Лидер Беларуси считает, что людей пытаются использовать. Он призвал не поддаваться на провокации и не давать властям повода для жестких задержаний оппозиционеров.

Нам все-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси и привести страну к какому-то майдану,

– сказал он.

Что известно о протестах в Беларуси

В Беларуси готовятся к очередным президентским выборам, назначенным на 9 августа. Тем временем правоохранители все чаще прибегают к задержаниям оппозиционеров.

Вечером 18 июня в центре Минска состоялся протест. Пикет поддержки превратился в "цепь солидарности", который длился более шести часов.

Все они являются членами правоцентристской коалиции "За свободу". Ее сторонники активно выступают против интерграции и усиления связей с Россией, а также против президента Александра Лукашенко. Участниками такого движения является в основном активная молодежь.

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