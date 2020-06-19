Беларусь не отдадим: Лукашенко считает, что протесты в стране "раскачивают" извне
Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 июня заявил, что не позволит "сломать" страну. Он считает, что на Западе и в России пытаются расшатать Беларусь перед президентскими выборами.
По его словам фокус политических интересов разных стран сейчас сконцентрирован на Беларуси. Об этом президент Беларуси заявил на совещании в Минске, сообщает агентство БЕЛТА.
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Кого Лукашенко пытается обвинить в протестах в Беларуси
Лукашенко говорит ,что "маски сорваны" с "кукловодов", которые сидят за пределами Беларуси. Он намекнул на возможную роль России в этом. Он подчеркнул, что никому не позволит "сломать" страну.
Лидер Беларуси считает, что людей пытаются использовать. Он призвал не поддаваться на провокации и не давать властям повода для жестких задержаний оппозиционеров.
Нам все-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси и привести страну к какому-то майдану,
– сказал он.
Что известно о протестах в Беларуси
- В Беларуси готовятся к очередным президентским выборам, назначенным на 9 августа. Тем временем правоохранители все чаще прибегают к задержаниям оппозиционеров.
- Вечером 18 июня в центре Минска состоялся протест. Пикет поддержки превратился в "цепь солидарности", который длился более шести часов.
- Все они являются членами правоцентристской коалиции "За свободу". Ее сторонники активно выступают против интерграции и усиления связей с Россией, а также против президента Александра Лукашенко. Участниками такого движения является в основном активная молодежь.
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