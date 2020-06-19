ОМОН разгоняет людей: в Беларуси продолжаются протесты против Лукашенко – видео
В Беларуси 19 июня с новой силой возобновились протесты против задержаний оппозиционеров и активистов. Массовые акции прошли в крупнейших городах страны.
В Минске и других городах Беларуси возобновились акции в поддержку активистов и политиков, задержанных во время президентской избирательной кампании. Об этом сообщает "Радио Свобода".
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Что происходит в Беларуси
- 19 июня – последний день сбора подписей в Беларуси за кандидатов для участия в президентских выборах, которые назначены на 9 августа.
- Люди выстроились в "цепь солидарности" в Гомеле, Могилеве, Бобруйске, Барановичах, Гродно, Витебске.
- В Минске ОМОН начал вытеснять участников акции с проспекта Независимости. В то же время о задержании сообщают и в других крупных городах Беларуси.
ОМОН в Беларуси во время протестов оппозиционеров: смотрите видео
Снятие кандидатов с президентских выборов
Александр Таболич и Юрий Губаревич решили снять свои кандидатуры с президентских выборов в Беларуси. По их словам, репрессии растут с каждой неделей.
Ранее был задержан кандидат на пост президента Беларуси, экс-глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарик. Он считается главным соперником Александра Лукашенко. Против Бабарика и сотрудников банка возбуждено несколько уголовных дел.
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Смотрите видео протестов в Беларуси:
Митинги в Беларуси 19 июня / Фото "Наша Нива"
Протесты в Беларуси: главное
- В Беларуси готовятся к очередным президентским выборам, назначенным на 9 августа. Тем временем правоохранители все чаще прибегают к задержаниям оппозиционеров.
- Вечером 18 июня в центре Минска состоялся протест. Пикет поддержки превратился в "цепь солидарности" – акция длилась более шести часов.
- Все пикетчики являются членами правоцентристской коалиции "За свободу". Ее сторонники активно выступают против интеграции и усиления связей с Россией, а также против президента Александра Лукашенко. Участниками такого движения является в основном активная молодежь.