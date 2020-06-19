В Беларуси 19 июня с новой силой возобновились протесты против задержаний оппозиционеров и активистов. Массовые акции прошли в крупнейших городах страны.

В Минске и других городах Беларуси возобновились акции в поддержку активистов и политиков, задержанных во время президентской избирательной кампании. Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Что происходит в Беларуси

19 июня – последний день сбора подписей в Беларуси за кандидатов для участия в президентских выборах, которые назначены на 9 августа.

Люди выстроились в "цепь солидарности" в Гомеле, Могилеве, Бобруйске, Барановичах, Гродно, Витебске.

В Минске ОМОН начал вытеснять участников акции с проспекта Независимости. В то же время о задержании сообщают и в других крупных городах Беларуси.

ОМОН в Беларуси во время протестов оппозиционеров: смотрите видео

Снятие кандидатов с президентских выборов

Александр Таболич и Юрий Губаревич решили снять свои кандидатуры с президентских выборов в Беларуси. По их словам, репрессии растут с каждой неделей.

Ранее был задержан кандидат на пост президента Беларуси, экс-глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарик. Он считается главным соперником Александра Лукашенко. Против Бабарика и сотрудников банка возбуждено несколько уголовных дел.

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Смотрите видео протестов в Беларуси:

Митинги в Беларуси 19 июня / Фото "Наша Нива"

Протесты в Беларуси: главное