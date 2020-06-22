Подрезал крылья этим ворюгам, – Лукашенко после ареста своего главного оппонента
В Беларуси арестовали основного конкурента Александра Лукашенко на выборах – Виктора Бабарико. После этого президент заявил, что за время независимости ему удалось "подрезать крылья ворюгам". Благодаря этому страна не оказалась "на коленях" перед олигархами.
После ареста Бабарико Лукашенко призвал людей относиться ко всему спокойно, пишет пресс-служба президента Беларуси.
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Если бы мы этим ворюгам за годы своей независимости крылья не подрезали, мы бы сегодня построили олигархическое государство и стояли бы на коленях,
– отметил Лукашенко.
И добавил, не нужно думать, что "это кто-то использует в политических целях". Мол, нет такой необходимости в Беларуси – использовать что-то в политических целях.
Президент также призвал беречь страну и мир и "не поддаваться на уловки троих-четырех шарлатанов".
Задержание Виктора Бабарико: что известно
- Экс-главу "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико считают основным соперником Лукашенко на предстоящих президентских выборах.
- 18 июня Бабарико задержали. А 20 июня ему предъявили обвинение. Однако в чем – неизвестно. Штаб политика также сообщил, что власти выдвинули обвинения и его сыну Эдуарду.
- В Минске и других городах Беларуси прошли "мероприятия солидарности" в поддержку соперников Александра Лукашенко на президентских выборах, которых задержали.
- Проведение выборов запланировано на 9 августа 2020 года.