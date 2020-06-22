В Беларуси арестовали основного конкурента Александра Лукашенко на выборах – Виктора Бабарико. После этого президент заявил, что за время независимости ему удалось "подрезать крылья ворюгам". Благодаря этому страна не оказалась "на коленях" перед олигархами.

После ареста Бабарико Лукашенко призвал людей относиться ко всему спокойно, пишет пресс-служба президента Беларуси.

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Если бы мы этим ворюгам за годы своей независимости крылья не подрезали, мы бы сегодня построили олигархическое государство и стояли бы на коленях,

– отметил Лукашенко.

И добавил, не нужно думать, что "это кто-то использует в политических целях". Мол, нет такой необходимости в Беларуси – использовать что-то в политических целях.

Президент также призвал беречь страну и мир и "не поддаваться на уловки троих-четырех шарлатанов".

Задержание Виктора Бабарико: что известно