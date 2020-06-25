Лукашенко жалуется, что РФ вмешивается в выборы и внутренние дела Беларуси
Александр Лукашенко заявил, что во внутренние дела Беларуси и предвыборную гонку вмешиваются из России. В частности, белорусского президента пытаются дискредитировать фейками об огромном состоянии его сына.
Лукашенко жалуется на вмешательство РФ
О вмешательстве РФ Лукашенко рассказал, комментируя публикации в телеграм-каналах, которые его "удивляют", пишет "Белта".
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Мне доложили (хотя это было давно, никто не докладывал), что у одного из моих сыновей в Швейцарии 840 миллионов долларов. Направьте туда по дипломатическим каналам письмо: кто хочет забрать эти деньги, пусть заберет,
– отметил Лукашенко.
По его словам, люди не понимают, "что это такое". И такие фейки будут постоянно. Поэтому с этим нужно жить и бороться.
Относительно источника распространения ложной информации, то Лукашенко уверен: все идет из России.
Это подбрасывается структурами "бабичевскими", "незыгарями" из России. Это не наше, это из РФ идет информация,
– пояснил президент.
И добавил, что впоследствии информацию "они снимут и извинятся". Однако людям ложная информация отметится в памяти.
Что будет делать Президент Беларуси
Белорусский лидер отметил, что обязательно поговорит об этом с Владимиром Путиным. Ведь применяются самые современные фальшивые технологии и идет вмешательство из-за рубежа в выборы и внутренние дела Беларуси.
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Президентские выборы в Беларуси: основное
- Белорусский парламент назначил проведение очередных президентских выборов на 9 августа 2020 года.
- Лукашенко заявил, что выборы в республике не будут переноситься из-за эпидемии коронавируса.
- Также пока лидер Беларуси раскритиковал потенциальных соперников на президентских выборах и заявил, что "страну они не получат".
- Впоследствии задержали одного из кандидатов в президенты – Виктора Бабарико. Люди вышли на протесты.