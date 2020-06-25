Александр Лукашенко заявил, что во внутренние дела Беларуси и предвыборную гонку вмешиваются из России. В частности, белорусского президента пытаются дискредитировать фейками об огромном состоянии его сына.

Лукашенко жалуется на вмешательство РФ

О вмешательстве РФ Лукашенко рассказал, комментируя публикации в телеграм-каналах, которые его "удивляют", пишет "Белта".

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Мне доложили (хотя это было давно, никто не докладывал), что у одного из моих сыновей в Швейцарии 840 миллионов долларов. Направьте туда по дипломатическим каналам письмо: кто хочет забрать эти деньги, пусть заберет,

– отметил Лукашенко.

По его словам, люди не понимают, "что это такое". И такие фейки будут постоянно. Поэтому с этим нужно жить и бороться.

Относительно источника распространения ложной информации, то Лукашенко уверен: все идет из России.

Это подбрасывается структурами "бабичевскими", "незыгарями" из России. Это не наше, это из РФ идет информация,

– пояснил президент.

И добавил, что впоследствии информацию "они снимут и извинятся". Однако людям ложная информация отметится в памяти.

Что будет делать Президент Беларуси

Белорусский лидер отметил, что обязательно поговорит об этом с Владимиром Путиным. Ведь применяются самые современные фальшивые технологии и идет вмешательство из-за рубежа в выборы и внутренние дела Беларуси.

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