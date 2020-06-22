У Білорусі набирає обертів президентська кампанія. Один з основних опонентів Лукашенка Віктор Бабарико на прийдешніх виборах уже за ґратами. Цьогорічний кандидат у президенти Юрась Губаревич зняв свою кандидатуру.

Він зазначив, що це рішення було не зовсім добровільним. Про це в ефірі 24 каналу розповів сам лідер білоруського руху "За свободу" Юрась Губаревич.

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Про власний арешт

Як він повідомив, його викликали в суд в останній день виборчої кампанії, коли збирали підписи. Йому висунули арешт на 15 діб, але він оскаржується.

Така ось у нас практика в Білорусі. Ми використовували виборчу кампанію для того, щоби змінити ситуацію в країні. Це єдиний місяць легальної роботи з людьми на вулицях міст. Ми розуміли, що в умовах епідемії коронавірусу буде досить важко зібрати підписи,

– зазначив Губаревич.

Він наголосив, що йому інкримінували участь у пікеті щодо збору підписів. Суд вважає, що це була агітаційна акція. Таке ставлення є щодо більшості опозиційних кандидатів, яких безпідставно затримували.

"Особливість цьогорічної кампанії в тому, що люди вийшли зі своїх будинків і стають у черги, щоби висловити протест проти Лукашенка й підтримати незалежних кандидатів", – повідомив Губаревич.



Юрась Губаревич / Фото "Народная воля"

Також він ствердив, що "диктатура починає "сипатися", коли система розхитується зсередини". Тоді більшість людей демонструють, що вони не бояться і готові протестувати.

Про Віктора Бабарико

Головного опонента Лукашенка Віктора Бабарико тримають у слідчому ізоляторі КДБ. Йому висунули звинувачення у фінансових махінаціях. Сам він називає справу спробою політичного тиску.

Як наголосив Юрась Губаревич, для білоруської політики – це нова особистість. Раніше ніхто не чув про його президентські амбіції та не брав участі у виборчих кампаніях. Але він був відомою людиною.

Така зацікавленість до його персони спричинена тим, що раніше протистояння між Лукашенком і опонентами виглядало як "диктатор та опозиція". Тепер у політику приходять нові люди, але не представляють номенклатуру. Це сигнал для суспільства й чинного президента, що система руйнується,

– вважає Губаревич.

Його підтримка була й залишається високою, попри те, що офіційні соціологічні опитування заборонені. Але його арешт не обов’язково означає те, що він не братиме участі у виборчій гонці. Сам Лукашенко набирає не більше, ніж 3% голосів.

Довідка. В Білорусі відбудуться чергові президентські вибори 9 серпня 2020 року. Уже 6 за рахунком. Попередні 5 вигравав Олександр Лукашенко.

Детальніше дивіться у відео розмови 24 каналу із Юрасем Губаревичем:

Затримання Віктора Бабарико: що відомо