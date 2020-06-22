Сигнал для Лукашенко, что система разрушается, – кандидат в президенты Беларуси о своем аресте
В Беларуси набирает обороты президентская кампания. Один из основных оппонентов Лукашенко Виктор Бабарико на грядущих выборах уже за решеткой. Нынешний кандидат в президенты Юрась Губаревич снял свою кандидатуру.
Он отметил, что это решение было не совсем добровольным. Об этом в эфире 24 канала рассказал сам лидер белорусского движения "За свободу" Юрась Губаревич.
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О собственном аресте
Как он сообщил, его вызвали в суд в последний день избирательной кампании, когда собирали подписи. Ему предъявили арест на 15 суток, но его оспаривают.
Такая вот у нас практика в Беларуси. Я и моя организация избирательную кампанию использовали для того, чтобы изменить ситуацию в стране. Это единственный месяц легальной работы с людьми на улицах городов. Мы понимали, что в условиях эпидемии коронавируса будет достаточно трудно собрать подписи,
– отметил Губаревич.
Он отметил, что ему инкриминировали участие в пикете по сбору подписей. Суд считает, что это была агитационная акция. Такое отношение к большинству оппозиционных кандидатов, которых безосновательно задерживали.
"Особенность нынешней кампании в том, что люди вышли из своих домов и становятся в очереди, чтобы выразить протест против Лукашенко и поддержать независимых кандидатов", – сообщил Губаревич.
Юрась Губаревич / Фото "Народная воля"
Также он подтвердил, что "диктатура начинает "сыпаться", когда система расшатывается изнутри". Тогда большинство людей показывают, что они не боятся и готовы протестовать.
О Викторе Бабарико
Главного оппонента Лукашенко Виктора Барбарико держат в следственном изоляторе КГБ. Ему предъявлены обвинения в финансовых махинациях. Сам он называет дело попыткой политического давления.
Как подчеркнул Юрась Губаревич, для белорусской политики – это новая личность. Ранее никто не слышал о его президентских амбициях и не принимал участия в избирательных кампаниях. Но он был известным человеком.
Такая заинтересованность к его персоне вызвана тем, что ранее противостояние между Лукашенко и оппонентами выглядело как "диктатор и оппозиция". Теперь в политику приходят новые люди, но не представляют номенклатуру. Это сигнал для общества и действующего президента, что система разрушается,
– считает Губаревич.
Его поддержка была и остается высокой, несмотря на то, что официальные социологические опросы запрещены. Но его арест не обязательно означает, что он не будет участвовать в избирательной гонке. Сам Лукашенко набирает не более 3% голосов.
Подробнее смотрите в видео разговора 24 канала с Юрасем Губаревичем:
Задержание Виктора Бабарико: что известно
- Экс-председателя "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико считают основным соперником Лукашенко на предстоящих президентских выборах.
- 18 июня Бабарико задержали. А 20 июня ему предъявили обвинение. Однако в чем – неизвестно. Штаб политика также сообщил, что власти предъявили обвинения и его сыну Эдуарду.
- В Минске и других городах Беларуси прошли "мероприятия солидарности" в поддержку соперников Александра Лукашенко на президентских выборах, которых задержали.