В Беларуси набирает обороты президентская кампания. Один из основных оппонентов Лукашенко Виктор Бабарико на грядущих выборах уже за решеткой. Нынешний кандидат в президенты Юрась Губаревич снял свою кандидатуру.

Он отметил, что это решение было не совсем добровольным. Об этом в эфире 24 канала рассказал сам лидер белорусского движения "За свободу" Юрась Губаревич.

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О собственном аресте

Как он сообщил, его вызвали в суд в последний день избирательной кампании, когда собирали подписи. Ему предъявили арест на 15 суток, но его оспаривают.

Такая вот у нас практика в Беларуси. Я и моя организация избирательную кампанию использовали для того, чтобы изменить ситуацию в стране. Это единственный месяц легальной работы с людьми на улицах городов. Мы понимали, что в условиях эпидемии коронавируса будет достаточно трудно собрать подписи,

– отметил Губаревич.

Он отметил, что ему инкриминировали участие в пикете по сбору подписей. Суд считает, что это была агитационная акция. Такое отношение к большинству оппозиционных кандидатов, которых безосновательно задерживали.

"Особенность нынешней кампании в том, что люди вышли из своих домов и становятся в очереди, чтобы выразить протест против Лукашенко и поддержать независимых кандидатов", – сообщил Губаревич.

Юрась Губаревич / Фото "Народная воля"

Также он подтвердил, что "диктатура начинает "сыпаться", когда система расшатывается изнутри". Тогда большинство людей показывают, что они не боятся и готовы протестовать.

О Викторе Бабарико

Главного оппонента Лукашенко Виктора Барбарико держат в следственном изоляторе КГБ. Ему предъявлены обвинения в финансовых махинациях. Сам он называет дело попыткой политического давления.

Как подчеркнул Юрась Губаревич, для белорусской политики – это новая личность. Ранее никто не слышал о его президентских амбициях и не принимал участия в избирательных кампаниях. Но он был известным человеком.

Такая заинтересованность к его персоне вызвана тем, что ранее противостояние между Лукашенко и оппонентами выглядело как "диктатор и оппозиция". Теперь в политику приходят новые люди, но не представляют номенклатуру. Это сигнал для общества и действующего президента, что система разрушается,

– считает Губаревич.

Его поддержка была и остается высокой, несмотря на то, что официальные социологические опросы запрещены. Но его арест не обязательно означает, что он не будет участвовать в избирательной гонке. Сам Лукашенко набирает не более 3% голосов.

Справка. В Беларуси состоятся очередные президентские выборы 9 августа 2020 года. Уже 6 по счету. Предыдущие 5 выигрывал Александр Лукашенко.

Подробнее смотрите в видео разговора 24 канала с Юрасем Губаревичем:

Задержание Виктора Бабарико: что известно