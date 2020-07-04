Президент Білорусі Олександр Лукашенко 3 липня заявив, що українці та росіяни заздрять білорусам. Мовляв, ті живуть у спокійнішій країні без війни та голодних бунтів.

Таку думку Лукашенко висловив під час свого виступу на урочистих зборах до Дня незалежності Білорусі, повідомляє "БелТА".

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Він наголосив, що зараз в Білорусі безпечно та спокійно.

Ми уникнули воєн, живемо в безпечній, спокійній країні, де кожен, хто має дитину, може вийти на вулицю в будь-який час доби і бути спокійним. Нам заздрять люди з інших країн: наші брати-росіяни, українці. А ми живемо і не розуміємо, як це нам дісталося,

– сказав Лукашенко.

Він також порівняв Білорусь із Європою і США. За його словами, багаті країни Заходу страждають від безробіття та голодних бунтів.

"Ми – не Америка, ми не друкуємо долари. Ми навіть не Росія, якій нема куди дівати вуглеводні, золото і метали. У нас є лише руки, мізки та голова на плечах", – вважає білоруський президент.