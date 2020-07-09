Олександр Лукашенко заявив, що свобода слова не передбачає вседозволеності, хоча часто її розуміють саме так. Президент Білорусі пообіцяв навести лад зі свободою слова в країні.

Держава продовжуватиме підтримувати державні ЗМІ, кількість яких, на думку білоруського лідера, має зростати. Про це Лукашенко повідомив під час зустрічі зі ЗМІ, пише "Белта".

Читайте також Українці та росіяни заздрять білорусам: Лукашенко відзначився неоднозначною заявою

Однак наявність свободи слова не передбачає вседозволеність, хоча деякі її так розуміють,

– заявив президент.

Та додав, особливо це стосується образ в інтернеті. Лукашенко пожалівся, що останнім часом деякі медійники за свої публікації у мережах "отримали негативну реакцію аж до особистих образ".

"Кожен з вас отримав порцію негативу, той, хто навіть не за Лукашенка слово сказав, а за державу. Свобода слова у будь-якій державі обмежена законом", – зазначив президент.

А також пообіцяв, що наведе з нею лад.

Зверніть увагу Лукашенко будь-які акції протесту спробує зірвати провокаціями, – Шушкевич

До слова, на 9 серпня у Білорусі заплановані вибори президента.

Що Лукашенко робить зі своїми конкурентами