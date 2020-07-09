Первый председатель Совета независимой Беларуси Станислав Шушкевич убежден, что власть будет пытаться срывать любые акции протеста провокациями. Действующий президент Александр Лукашенко идет ва-банк, используя пробелы в законодательстве.

Акции протеста в Беларуси и реакцию на них Александра Лукашенко прокомментировал первый глава Верховной Рады независимой Беларуси Станислав Шушкевич, пишет "РБК-Украина".

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По его словам, то, что происходит в Беларуси, – не избирательная кампания, а "гнусные выходки президента, который потерял всякую популярность и заслужил звание "3 процентов".

Шушкевич убежден, что Лукашенко идет ва-банк. Он использует любые пробелы в законодательстве, лишь бы обеспечить свое псевдоизбрание.

Первый председатель Совета также добавил, что любые акции протеста, по его мнению, власть попытается сорвать провокациями.

Вы, украинцы, понесли большие жертвы, но отстояли большое право – выбирать себе власть. В этом наше с вами отличие,

– отметил Шушкевич.

Напомним, в Белоруссии проходят массовые акции протеста против действий власти.

Обратите внимание! Станислав Шушкевич – белорусский государственный деятель, первый председатель Верховной Рады независимой Беларуси (1991 – 1994 годы).

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