Лукашенко любые акции протеста попытается сорвать провокациями, – Шушкевич
Первый председатель Совета независимой Беларуси Станислав Шушкевич убежден, что власть будет пытаться срывать любые акции протеста провокациями. Действующий президент Александр Лукашенко идет ва-банк, используя пробелы в законодательстве.
Акции протеста в Беларуси и реакцию на них Александра Лукашенко прокомментировал первый глава Верховной Рады независимой Беларуси Станислав Шушкевич, пишет "РБК-Украина".
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По его словам, то, что происходит в Беларуси, – не избирательная кампания, а "гнусные выходки президента, который потерял всякую популярность и заслужил звание "3 процентов".
Шушкевич убежден, что Лукашенко идет ва-банк. Он использует любые пробелы в законодательстве, лишь бы обеспечить свое псевдоизбрание.
Первый председатель Совета также добавил, что любые акции протеста, по его мнению, власть попытается сорвать провокациями.
Вы, украинцы, понесли большие жертвы, но отстояли большое право – выбирать себе власть. В этом наше с вами отличие,
– отметил Шушкевич.
Напомним, в Белоруссии проходят массовые акции протеста против действий власти.
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