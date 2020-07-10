Саша не 3%: Лукашенко замовив "справжнє" соцопитування, де в нього 76% підтримки
Президент Білорусі Олександр Лукашенко через підконтрольні державі ЗМІ оприлюднив 9 липня нове соціологічне опитування щодо рейтингу кандидатів. Ці дані показали, що він отримає 76% голосів на президентських виборах.
Глава Білоруської Спілки Журналістів Андрій Кривошеєв опублікував результати соцопитування. Його провів Оперативно-аналітичний центр при президентові Білорусі.
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Що не так із новим соцопитуванням
Лукашенко провів зустріч з групами найбільших ЗМІ Білорусі, більшість з яких державні. Там начебто на прохання присутніх журналістів показали документ, який на думку Кривошеєва, "реально описує ситуацію в Білорусі".
Він зазначив, що соцопитування перебувало під грифом "таємно", але все ж вирішив поділитися ним із колегами та суспільством.
Водночас загальний рейтинг всіх альтернативних кандидатів загалом складає не більше 16%. Принаймні на це вказують дані соцопитування на замовлення Лукашенка.
Президент попросив негайно принести свіжу соціологію. Це було круто, навіть для нашої відвертої політичної реальності. За це ми систему і цінуємо,
– сказав Кривошеєв.
Що відомо про образливий для Лукашенка мем – Саша 3%
Шалену популярність та загрозливих масштабів в Білорусі набрали меми про президента Олександра Лукашенка. Білоруси насміхаються з його реального рейтингу, а сам він ображається та обурюється.
Реальні дані соцопитувань в Білорусі заборонили публікувати. Водночас до набуття чинності цієї заборони місцеве видання "Наша Ніва" оприлюднило результати опитування. Виявилось, що лідера Білорусі підтримують всього 3% населення.
Пізніше саме цю цифру підтвердили ще кілька опитувань на сайтах і в телеграм-каналах. Це миттю стало головним політичним мемом країни. Деякі користувачі жартують, що цифру 3 в Білорусі можуть заборонити.
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Як Лукашенко усуває своїх конкурентів перед виборами
- Ексголову "Белгазпромбанку" Віктора Бабаріко вважають основним суперником Лукашенка на майбутніх президентських виборах. 18 червня Бабаріко та його сина Едуарда затримали. А 20 червня їм висунули звинувачення.
- Раніше про наміри балотуватись у президенти заявляв Сергій Тіхановський – популярний блогер, який критикує білоруську владу. Проте Тіхановського і його прихильників затримали під час пікету у Гродно. Висунення самого блогера заблокував ЦВК.
- Міністерство внутрішніх справ Білорусі також здійснило перевірку діяльності дипломата й політика Валерія Цепкала. Кандидата в президенти Білорусі підозрюють у протиправній діяльності.
- Люди вийшли на вулиці після того, як затримали опонентів Лукашенка на виборах.