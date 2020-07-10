Президент Білорусі Олександр Лукашенко через підконтрольні державі ЗМІ оприлюднив 9 липня нове соціологічне опитування щодо рейтингу кандидатів. Ці дані показали, що він отримає 76% голосів на президентських виборах.

Глава Білоруської Спілки Журналістів Андрій Кривошеєв опублікував результати соцопитування. Його провів Оперативно-аналітичний центр при президентові Білорусі.

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Що не так із новим соцопитуванням

Лукашенко провів зустріч з групами найбільших ЗМІ Білорусі, більшість з яких державні. Там начебто на прохання присутніх журналістів показали документ, який на думку Кривошеєва, "реально описує ситуацію в Білорусі".

Він зазначив, що соцопитування перебувало під грифом "таємно", але все ж вирішив поділитися ним із колегами та суспільством.

Водночас загальний рейтинг всіх альтернативних кандидатів загалом складає не більше 16%. Принаймні на це вказують дані соцопитування на замовлення Лукашенка.

Президент попросив негайно принести свіжу соціологію. Це було круто, навіть для нашої відвертої політичної реальності. За це ми систему і цінуємо,

– сказав Кривошеєв.

Що відомо про образливий для Лукашенка мем – Саша 3%

Шалену популярність та загрозливих масштабів в Білорусі набрали меми про президента Олександра Лукашенка. Білоруси насміхаються з його реального рейтингу, а сам він ображається та обурюється.

Реальні дані соцопитувань в Білорусі заборонили публікувати. Водночас до набуття чинності цієї заборони місцеве видання "Наша Ніва" оприлюднило результати опитування. Виявилось, що лідера Білорусі підтримують всього 3% населення.

Пізніше саме цю цифру підтвердили ще кілька опитувань на сайтах і в телеграм-каналах. Це миттю стало головним політичним мемом країни. Деякі користувачі жартують, що цифру 3 в Білорусі можуть заборонити.

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Зверніть увагу! Проведення виборів заплановане на 9 серпня 2020 року. Попри пандемію коронавірусу їх не скасують. Силовики затримують найвідоміших опозиційних лідерів і не дозволяють їм балотуватися в президенти.

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