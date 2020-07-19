"Мы не второсортные": кандидатки в президенты Беларуси ответили на оскорбления Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко хочет закрепить в конституции страны право избираться президентом только для тех, кто отслужил в армии. Кандидатки на президентских выборах жестко ему ответили.
Лукашенко считает, что "человек, который не знает, что такое армия, не может быть главнокомандующим". По его мнению, женщине при власти могут навешать "лапши на уши". Об этом сообщает РБК.
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Как на сексистское заявление отреагировали конкурентки Лукашенко на выборах президента
Главная кандидатка на пост президента Беларуси от оппозиции Светлана Тихановская, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и жена Валерия Цепкало Вероника возмущены из-за предложения Лукашенко изменить Конституцию "не под женщин".
Мы верим, что мы не второсортные. Мы стоим наравне с мужчинами и верим, что победим,
– сказала Вероника Цепкало.
Отметим, что 16 июля состоялось объединение троих оппозиционных кандидатов в президенты: Светланы Тихановской, Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. Они планируют совместно бороться с авторитаризмом Александра Лукашенко.
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Что Лукашенко говорил о женщинах в политике раньше
- Президент Беларуси и ранее допускал сексистские заявления в отношении женщин в белорусской политике.
- В частности, в 2015 году во время выборов Лукашенко, говоря о своих оппонентах, некрасиво высказался о первой в Белоруссии женщине-кандидатке на пост главы государства Татьяне Короткевич.
- Он тогда заявил, что у президента Беларуси немало полномочий – от безопасности до экономики, которые "человек в юбке, наверное, не сможет выполнять".
- В конце мая этого года он сказал, что белорусское общество не готово к тому, чтобы президентом страны стала женщина. По его мнению, "белорусы не созрели для того, чтобы голосовать за женщину".