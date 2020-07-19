Президент Беларуси Александр Лукашенко хочет закрепить в конституции страны право избираться президентом только для тех, кто отслужил в армии. Кандидатки на президентских выборах жестко ему ответили.

Лукашенко считает, что "человек, который не знает, что такое армия, не может быть главнокомандующим". По его мнению, женщине при власти могут навешать "лапши на уши". Об этом сообщает РБК.

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Главная кандидатка на пост президента Беларуси от оппозиции Светлана Тихановская, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и жена Валерия Цепкало Вероника возмущены из-за предложения Лукашенко изменить Конституцию "не под женщин".

Мы верим, что мы не второсортные. Мы стоим наравне с мужчинами и верим, что победим,

– сказала Вероника Цепкало.

Отметим, что 16 июля состоялось объединение троих оппозиционных кандидатов в президенты: Светланы Тихановской, Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. Они планируют совместно бороться с авторитаризмом Александра Лукашенко.

Обратите внимание! 65-летний Лукашенко правит страной уже больше 25 лет. Ни одни президентские выборы (2001, 2006, 2010, 2015), кроме первых (1994), не были признаны свободными и справедливыми на международном уровне. Очередные выборы назначили на 9 августа.

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