У Лукашенко низкий рейтинг, его оппоненты в тюрьмах – откровенное заявление на белорусском ТВ
Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выступила в эфире государственного телевидения. Она заявила, что у Александра Лукашенко критически низкий рейтинг, его оппоненты находятся в тюрьмах, коронавирусная статистика значительно занижена, а большинство населения живет в нищете.
Телевидение не вырезало из выступления Светланы Тихановской ни слова, сообщает КУКУ.
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Кандидат в президенты Беларуси выступила с речью на государственном телевидении. Тихановская перечислила ряд тезисов, о которых "по телевизору обычно не говорят".
Основные тезисы Тихановской
- по всей Беларуси люди требуют свободы для Виктора Бабарико, Сергея Тихановского и других политзаключенных;
- ОМОН задерживает людей, которые просто гуляют по улицам;
- большинство населения страны против нынешней власти и хочет нового президента;
- большая часть населения живет в нищете, а чиновники – в роскоши;
- от коронавируса умерло гораздо больше людей, чем по статистике Министерства здравоохранения;
- правительство оскорбляет и обзывает людей;
- политзаключенные за решеткой из-за своих политических убеждений, а не из-за того, что совершили преступления;
- врачам не хватало масок, на них собирали деньги простые белорусы;
- альтернативных кандидатов посадили в тюрьмы, потому что за них большинство;
- телеведущих уволили за критику власти.
Если вы, как и я, устали от пустых обещаний и проблем, если вы хотите себе и вашим детям достойную жизнь в безопасности, приходите 9 августа на выборы и голосуйте за меня, Светлану Тихановскую,
– подытожила женщина.
Выступление Светланы Тихановской на телевидении: видео
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Основное о Тихановской и почему она может быть в опасности
- В середине июня 2020 года Светлана Тихановская начала собирать подписи, чтобы вместо своего мужа зарегистрироваться кандидатом в президенты Беларуси (сам блогер не мог зарегистрироваться, потому что на него "повесили" административку).
- Тогда в адрес Тихановской и детей поступили угрозы от неизвестных людей. Однако женщина решила не снимать свою кандидатуру.
- Поэтому решилась тайно отправить 10-летнего сына и 4-летнюю дочь в одну из стран ЕС.
Что известно о выборах в Беларуси в 2020
- Президентские выборы запланированы на 9 августа.
- Сейчас кандидатами являются 5 человек: Лукашенко, Тихановская, а еще бывшая депутат Канопацкая, лидер кампании "Говори правду" Дмитриев и социал-демократ Черечень.