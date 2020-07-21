Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выступила в эфире государственного телевидения. Она заявила, что у Александра Лукашенко критически низкий рейтинг, его оппоненты находятся в тюрьмах, коронавирусная статистика значительно занижена, а большинство населения живет в нищете.

Телевидение не вырезало из выступления Светланы Тихановской ни слова, сообщает КУКУ.

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Кандидат в президенты Беларуси выступила с речью на государственном телевидении. Тихановская перечислила ряд тезисов, о которых "по телевизору обычно не говорят".

Основные тезисы Тихановской

по всей Беларуси люди требуют свободы для Виктора Бабарико, Сергея Тихановского и других политзаключенных;

для Виктора Бабарико, Сергея Тихановского и других политзаключенных; ОМОН задерживает людей, которые просто гуляют по улицам;

которые просто гуляют по улицам; большинство населения страны против нынешней власти и хочет нового президента;

большая часть населения живет в нищете, а чиновники – в роскоши;

от коронавируса умерло гораздо больше людей, чем по статистике Министерства здравоохранения;

гораздо больше людей, чем по статистике Министерства здравоохранения; правительство оскорбляет и обзывает людей;

политзаключенные за решеткой из-за своих политических убеждений, а не из-за того, что совершили преступления;

из-за своих политических убеждений, а не из-за того, что совершили преступления; врачам не хватало масок, на них собирали деньги простые белорусы;

альтернативных кандидатов посадили в тюрьмы, потому что за них большинство;

потому что за них большинство; телеведущих уволили за критику власти.

Если вы, как и я, устали от пустых обещаний и проблем, если вы хотите себе и вашим детям достойную жизнь в безопасности, приходите 9 августа на выборы и голосуйте за меня, Светлану Тихановскую,

– подытожила женщина.

Выступление Светланы Тихановской на телевидении: видео

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Основное о Тихановской и почему она может быть в опасности

В середине июня 2020 года Светлана Тихановская начала собирать подписи, чтобы вместо своего мужа зарегистрироваться кандидатом в президенты Беларуси (сам блогер не мог зарегистрироваться, потому что на него "повесили" административку).

(сам блогер не мог зарегистрироваться, потому что на него "повесили" административку). Тогда в адрес Тихановской и детей поступили угрозы от неизвестных людей. Однако женщина решила не снимать свою кандидатуру.

от неизвестных людей. Однако женщина решила не снимать свою кандидатуру. Поэтому решилась тайно отправить 10-летнего сына и 4-летнюю дочь в одну из стран ЕС.

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