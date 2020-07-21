Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская получала угрозы – что ее арестуют, а детей отберут. Поэтому решилась тайно отправить 10-летнего сына и 4-летнюю дочку в одну из стран ЕС.

Муж Светланы Тихановской – блогер и предприниматель Сергей Тихановский, который планировал идти в президенты – уже находится под стражей, как напоминают в DW . Тихановская же лично подтвердила изданию, что решила спрятать детей.

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В Tut.by рассказали, что вывезти детей из Беларуси Тихановской помогла главный редактор заблокированного в стране сайта "Хартия 97" Наталья Радина.

Детей мы вывезли, поскольку ей (Тихановской – 24 канал) действительно угрожали. Ей угрожали арестом и тем, что заберут ее детей,

– сказала Радина.

Десятилетний сын и четырехлетняя дочь Светланы Тихановской сейчас в безопасности, сопровождает их родная бабушка.

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В середине июня Светлана Тихановская начала собирать подписи, чтобы вместо своего мужа зарегистрироваться кандидатом в президенты Беларуси (сам блогер не мог зарегистрироваться, потому что на него "повесили" административку).

Тогда в адрес Тихановской и детей поступили угрозы – от неизвестных, конечно же, лиц. Однако женщина решила не снимать свою кандидатуру.

Президентские выборы в Беларуси запланированы на 9 августа. Сейчас кандидатами являются 5 человек: Лукашенко, Тихановская, а еще бывшая депутат Канопацкая, лидер кампании "Говори правду" Дмитриев и социал-демократ Черечень.