Лукашенко экстренно госпитализировали в Беларуси: его пресс-служба все отрицает
В Беларуси сообщили о госпитализации президента Александра Лукашенко после встречи с премьером России Михаилом Мишустиным 17 июля. Местные СМИ говорят, что у лидера Беларуси якобы произошел гипертонический криз.
Последний раз Лукашенко появлялся на публике 17 июля. Об этом сообщает издание TUT.by.
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Что известно о якобы госпитализации Лукашенко
- В соцсетях Беларуси и некоторых СМИ появилась информация, что Александра Лукашенко экстренно госпитализировали с гипертоническим кризом.
- Произошло это якобы после заседания Евразийского межправительственного совета с участием российского премьер-министра Михаила Мишустина. На официальной встрече также присутствовали главы правительств Казахстана и Кыргызстана.
В выходные о любых рабочих поездках президента или других мероприятиях с его участием не сообщалось.
Что говорят у Лукашенко
В пресс-службе президента Беларуси пока все отрицают. Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт опровергла эту информацию в комментарии изданию "Эхо Москвы".
Не дождетесь. Спасибо, что так заботитесь о здоровье президента. О своем тоже не забывайте,
– прокомментировала слухи представитель Лукашенко.
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