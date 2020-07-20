В Беларуси сообщили о госпитализации президента Александра Лукашенко после встречи с премьером России Михаилом Мишустиным 17 июля. Местные СМИ говорят, что у лидера Беларуси якобы произошел гипертонический криз.

Последний раз Лукашенко появлялся на публике 17 июля. Об этом сообщает издание TUT.by.

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Что известно о якобы госпитализации Лукашенко

В соцсетях Беларуси и некоторых СМИ появилась информация, что Александра Лукашенко экстренно госпитализировали с гипертоническим кризом.

Произошло это якобы после заседания Евразийского межправительственного совета с участием российского премьер-министра Михаила Мишустина. На официальной встрече также присутствовали главы правительств Казахстана и Кыргызстана.

В выходные о любых рабочих поездках президента или других мероприятиях с его участием не сообщалось.

Обратите внимание! Российский премьер Михаил Мишустин заразился коронавирусом еще в конце апреля. 19 мая он сообщил о своем выздоровления

Что говорят у Лукашенко

В пресс-службе президента Беларуси пока все отрицают. Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт опровергла эту информацию в комментарии изданию "Эхо Москвы".

Не дождетесь. Спасибо, что так заботитесь о здоровье президента. О своем тоже не забывайте,

– прокомментировала слухи представитель Лукашенко.

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