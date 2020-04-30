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      У премьер-министра России Мишустина – коронавирус

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      Михаил Мишустин
      Михаил Мишустин / Liga.net

      У главы правительства России Михаила Мишустина диагностировали коронавирус. Его обязанности пока будет исполнять первый вице-премьер-министр Андрей Белоусов.

      О своем заболевании глава правительства рассказал в эфире одного из российских телеканалов. Мишустин сообщил, что идет на самоизоляцию, информирует 24 канал.

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      Только стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В связи с этим и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей, это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег,
      – рассказал Мишустин.

      Скорейшего выздоровления премьер-министру пожелал президент России Владимир Путин. Сейчас обязанности Мишустина будет исполнять первый вице-премьер-министр Андрей Белоусов. Его кандидатуру поддержал Путин.

      Что известно о Михаиле Мишустине?Михаил Мишустин – российский государственный деятель, действующий государственный советник РФ I класса, доктор экономических наук. В марте 2008 года Мишустин стал президентом инвестиционной компании компаний UFG ("ОФГ Инвест").

      Михаил Мишустин – руководитель Федеральной налоговой службы РФ с 6 апреля 2010 по 15 января 2020 года.

      Мишустин стал российским премьером 16 января. На эту должность его кандидатуру предложил хозяин Кремля Владимир Путин, и ее поддержало большинство Госдумы. Предшественником Мишустина на должности был Дмитрий Медведев.

      Жену Мишустина Владлену в 2016 году журнал Forbes включил в список самых состоятельных жен российских чиновников.

      Обратите внимание! В России официально подтвердили 106 498 случаев заражения коронавирусом, большинство из которых в Москве. Только за последние сутки в стране обнаружили 7 тысяч 99 случаев. Всего с момента начала эпидемии в стране умерли 1 073 человека.

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Коронавирус COVID-19 Михаил Мишустин Новости России
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