У премьер-министра России Мишустина – коронавирус

У главы правительства России Михаила Мишустина диагностировали коронавирус. Его обязанности пока будет исполнять первый вице-премьер-министр Андрей Белоусов.

О своем заболевании глава правительства рассказал в эфире одного из российских телеканалов. Мишустин сообщил, что идет на самоизоляцию, информирует 24 канал.

К теме Коронавирус в России: более 100 тысяч больных

Только стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В связи с этим и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей, это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег,

– рассказал Мишустин.

Скорейшего выздоровления премьер-министру пожелал президент России Владимир Путин. Сейчас обязанности Мишустина будет исполнять первый вице-премьер-министр Андрей Белоусов. Его кандидатуру поддержал Путин.

Что известно о Михаиле Мишустине?Михаил Мишустин – российский государственный деятель, действующий государственный советник РФ I класса, доктор экономических наук. В марте 2008 года Мишустин стал президентом инвестиционной компании компаний UFG ("ОФГ Инвест").



Михаил Мишустин – руководитель Федеральной налоговой службы РФ с 6 апреля 2010 по 15 января 2020 года.



Мишустин стал российским премьером 16 января. На эту должность его кандидатуру предложил хозяин Кремля Владимир Путин, и ее поддержало большинство Госдумы. Предшественником Мишустина на должности был Дмитрий Медведев.



Жену Мишустина Владлену в 2016 году журнал Forbes включил в список самых состоятельных жен российских чиновников.

Обратите внимание! В России официально подтвердили 106 498 случаев заражения коронавирусом, большинство из которых в Москве. Только за последние сутки в стране обнаружили 7 тысяч 99 случаев. Всего с момента начала эпидемии в стране умерли 1 073 человека.