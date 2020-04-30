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      У прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна – коронавірус

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      Михайло Мішустін
      Михайло Мішустін / Liga.net

      У глави уряду Росії Михайла Мішустіна діагностували коронавірус. Його обов'язки наразі виконуватиме перший віцепрем'єр-міністр Андрій Білоусов.

      Про своє захворювання глава уряду розповів у ефірі одного з російських телеканалів, інформує 24 канал.

      До теми Коронавірус в Росії: понад 100 тисяч хворих

      Мішустін повідомив, що йде на самоізоляцію. Швидкого одужання прем'єр-міністру побажав президент Росії Володимир Путін. 

      Наразі обов'язки Мішустіна виконує перший віцепрем'єр-міністр Андрій Білоусов. Його кандидатуру підтримав Путін.

      Новина доповнюється...

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Коронавірус COVID-19 Михайло Мішустін Новини Росії
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