У прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна – коронавірус
У глави уряду Росії Михайла Мішустіна діагностували коронавірус. Його обов'язки наразі виконуватиме перший віцепрем'єр-міністр Андрій Білоусов.
Про своє захворювання глава уряду розповів у ефірі одного з російських телеканалів, інформує 24 канал.
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Мішустін повідомив, що йде на самоізоляцію. Швидкого одужання прем'єр-міністру побажав президент Росії Володимир Путін.
Наразі обов'язки Мішустіна виконує перший віцепрем'єр-міністр Андрій Білоусов. Його кандидатуру підтримав Путін.
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