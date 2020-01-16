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      Михайло Мішустін став прем’єром Росії: Путін підписав указ

      1702 Читать новость на русском
      Мішустін став прем’єром Російської Федерації / kremlin.ru

      Держдума РФ підтримала кандидатуру голови Федеральної податкової служби РФ Михайла Мішустіна на посаду прем'єр-міністра. Того ж дня президент РФ Володимир Путін підписав указ про призначення Мішустіна.

      За призначення Мішустіна проголосували 383 депутатів, проти – жоден, ще 41 – утримався.

      Біографія: Михайло Мішустін стане прем’єром Росії: що про нього відомо

      мішустін став прем'єром росії
      Голосування за кандидатуру Михайла Мішустіна/ Скріншот

      Напередодні кандидатуру Михайла Мішустіна на посаду прем'єр-міністра запропонував президент Росії Володимир Путін.

      Підтримку Мішустіну раніше висловили представники фракції "Справедлива Росія".

      Хто такий Михайло Мішустін?Михайло Мішустін – російський державний діяч, чинний державний радник РФ I класу, доктор економічних наук. У березні 2008 року Мішустін став президентом інвестиційної компанії компаній UFG ("ОФГ Інвест").

      Михайло Мішустін був керівником Федеральної податкової служби РФ з 6 квітня 2010 по 15 січня 2020 року.

      15 січня прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив про відставку уряду. Він вважає правильним прийняття такого рішення після оголошення президентом Володимиром Путіним пропозицій про зміну Конституції.

      Згодом президент РФ повідомив, що вирішив ввести посаду заступника голови Ради безпеки Росії і запропонувати її Дмитру Медведєву.

      Зверніть увагу: Раптова відставка уряду РФ: що задумав Путін

      Путін збирається переписати російську Конституцію: що відомо

      Путін заявив, що у російській конституції він хоче обмежити пріоритет міжнародного права. Окрім того, президент РФ збирається:

      • Змінити процедуру призначення уряду країни. Прем’єра, а також його заступників і міністрів буде затверджувати парламент;
      • По-новому призначати керівників силових відомств. Президент призначатиме їх після консультацій з Радою Федерації;

      Більше про Путінські плани щодо перепису російської конституції – читайте тут.

      "Північний потік-2" збирається відхилитися від правил: Єврокомісія простежить за справедливістю
      сьогодні
      12300
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини політики Новини України Михайло Мішустін Відставка уряду Росії Володимир Путін Новини Росії
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