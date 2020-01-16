Михайло Мішустін став прем’єром Росії: Путін підписав указ

Держдума РФ підтримала кандидатуру голови Федеральної податкової служби РФ Михайла Мішустіна на посаду прем'єр-міністра. Того ж дня президент РФ Володимир Путін підписав указ про призначення Мішустіна.

За призначення Мішустіна проголосували 383 депутатів, проти – жоден, ще 41 – утримався.

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Голосування за кандидатуру Михайла Мішустіна/ Скріншот

Напередодні кандидатуру Михайла Мішустіна на посаду прем'єр-міністра запропонував президент Росії Володимир Путін.

Підтримку Мішустіну раніше висловили представники фракції "Справедлива Росія".

Хто такий Михайло Мішустін?Михайло Мішустін – російський державний діяч, чинний державний радник РФ I класу, доктор економічних наук. У березні 2008 року Мішустін став президентом інвестиційної компанії компаній UFG ("ОФГ Інвест").



Михайло Мішустін був керівником Федеральної податкової служби РФ з 6 квітня 2010 по 15 січня 2020 року.

15 січня прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив про відставку уряду. Він вважає правильним прийняття такого рішення після оголошення президентом Володимиром Путіним пропозицій про зміну Конституції.

Згодом президент РФ повідомив, що вирішив ввести посаду заступника голови Ради безпеки Росії і запропонувати її Дмитру Медведєву.

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Путін збирається переписати російську Конституцію: що відомо

Путін заявив, що у російській конституції він хоче обмежити пріоритет міжнародного права. Окрім того, президент РФ збирається:

Змінити процедуру призначення уряду країни. Прем’єра, а також його заступників і міністрів буде затверджувати парламент;

По-новому призначати керівників силових відомств. Президент призначатиме їх після консультацій з Радою Федерації;

Більше про Путінські плани щодо перепису російської конституції – читайте тут.