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      ВІДСТАВКА УРЯДУ РОСІЇ АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ВЕРХОВНА РАДА
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      Уряд Росії подав у відставку: Путін запропонує Медведєву нову посаду

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      Путін запропонує Медведєву нову посаду / interfax.ru

      Президент РФ Володимир Путін вирішив ввести посаду заступника голови Ради безпеки Росії і запропонувати її Дмитру Медведєву.

      Володимир Путін наголосив, що задоволений роботою російського Кабміну, повідомляє російський "Интерфакс". За його словами, "чиновникам вдалося зробити не все, але це і не було можливо".

      Важливо: Уряд Росії подав у відставку: що відомо

      Путін доручив їм виконувати свої обов'язки до формування нового складу уряду.

      Щодо Дмитра Медведєва, то Путін заявив, що Дмитро Анатолійович завжди займався питаннями щодо підвищення обороноздатності і безпеки Росії. 

      Я вважаю це за можливе і просив його про це, щоб він зайнявся в майбутньому цими питаннями. Вважаю можливим і зроблю це найближчим часом – введу посаду заступника голови Ради безпеки,
      – заявив Путін.

      Зауважимо, що Володимир Путін є головою Радбезу. До ради також входять 11 постійних членів, в тому числі секретар ради (зараз це Микола Патрушев). Наразі Медведєв є одним з постійних членів Радбезу.

      Що відомо про Дмитра Медведєва?Дмитро Медведєв – російський державний і політичний діяч. Був президентом Росії з 7 травня 2008 року до 7 травня 2012 року. Саме Медведєва путінська партія "Єдина Росія" висунула в президенти 2008 року, коли Путін формально не міг більше займати посаду президента.

      Після цього Медведєв 8 років був головою російського уряду.

      За висновками низки матеріалів Фонду боротьби з корупцією, Дмитра Медведєва вважають мегакорупціонером.

      Напередодні президент РФ заявив, що у російській конституції він хоче обмежити пріоритет міжнародного права. Окрім того, Путін збирається:

      • Змінити процедуру призначення уряду країни. Прем’єра, а також його заступників і міністрів буде затверджувати парламент;
      • По-новому призначати керівників силових відомств. Президент призначатиме їх після консультацій з Радою Федерації;

      Більше про Путінські плани щодо перепису російської конституції – читайте тут.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Володимир Путін Новини Росії Відставка уряду Росії Дмитро Медведєв Конституція
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