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      Правительство России подало в отставку: Путин предложит Медведеву новую должность

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      Путин предложит Медведеву новую должность / Getty Images

      Президент РФ Владимир Путин решил ввести должность заместителя главы Совета безопасности России и предложить ее Дмитрию Медведеву.

      Владимир Путин подчеркнул, что доволен работой российского Кабмина, сообщает российский "Интерфакс". По его словам, "чиновникам удалось сделать не все, но это и не было возможно".

      Важно: Правительство России подало в отставку: что известно

      Путин поручил им исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства.

      Что касается Дмитрия Медведева, то Путин заявил, что Дмитрий Анатольевич всегда занимался вопросами повышения обороноспособности и безопасности России.

      Я считаю это возможным и просил его об этом, чтобы он занялся в будущем этими вопросами. Считаю возможным и сделаю это в ближайшее время – введу должность заместителя главы Совета безопасности,
      – заявил Путин.

      Заметим, что Владимир Путин является главой Совбеза. В совет также входят 11 постоянных членов, в том числе секретарь совета (сейчас это Николай Патрушев). Пока Медведев является одним из постоянных членов Совбеза.

      Что известно о Дмитрии Медведеве?Дмитрий Медведев – российский государственный и политический деятель. Был президентом России с 7 мая 2008 года до 7 мая 2012 года. Именно Медведева путинская партия "Единая Россия" выдвинула в президенты 2008 года, когда Путин формально не мог больше занимать пост президента.

      После этого Медведев 8 лет был главой российского правительства.

      По выводам ряда материалов Фонда борьбы с коррупцией Дмитрия Медведева считают мегакоррупционером.

      Накануне президент РФ заявил, что в российской конституции он хочет ограничить приоритет международного права. Кроме того, Путин собирается:

      • Изменить процедуру назначения правительства страны. Премьера, а также его заместителей и министров будет утверждать парламент;
      • По-новому назначать руководителей силовых ведомств. Президент будет назначать их после консультаций с Советом Федерации;

      Больше о путинских планах по переписи российской Конституции – читайте здесь.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Дмитрий Медведев Владимир Путин Новости России Конституция Новости политики Отставка правительства России
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