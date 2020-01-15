Правительство России подало в отставку: Путин предложит Медведеву новую должность

Президент РФ Владимир Путин решил ввести должность заместителя главы Совета безопасности России и предложить ее Дмитрию Медведеву.

Владимир Путин подчеркнул, что доволен работой российского Кабмина, сообщает российский "Интерфакс". По его словам, "чиновникам удалось сделать не все, но это и не было возможно".

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Путин поручил им исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства.

Что касается Дмитрия Медведева, то Путин заявил, что Дмитрий Анатольевич всегда занимался вопросами повышения обороноспособности и безопасности России.

Я считаю это возможным и просил его об этом, чтобы он занялся в будущем этими вопросами. Считаю возможным и сделаю это в ближайшее время – введу должность заместителя главы Совета безопасности,

– заявил Путин.

Заметим, что Владимир Путин является главой Совбеза. В совет также входят 11 постоянных членов, в том числе секретарь совета (сейчас это Николай Патрушев). Пока Медведев является одним из постоянных членов Совбеза.

Что известно о Дмитрии Медведеве?Дмитрий Медведев – российский государственный и политический деятель. Был президентом России с 7 мая 2008 года до 7 мая 2012 года. Именно Медведева путинская партия "Единая Россия" выдвинула в президенты 2008 года, когда Путин формально не мог больше занимать пост президента.



После этого Медведев 8 лет был главой российского правительства.



По выводам ряда материалов Фонда борьбы с коррупцией Дмитрия Медведева считают мегакоррупционером.

Накануне президент РФ заявил, что в российской конституции он хочет ограничить приоритет международного права. Кроме того, Путин собирается:

Изменить процедуру назначения правительства страны. Премьера, а также его заместителей и министров будет утверждать парламент;

По-новому назначать руководителей силовых ведомств. Президент будет назначать их после консультаций с Советом Федерации;

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