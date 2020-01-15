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      Путин анонсировал изменения в Конституции России: что они предусматривают

      2580 Читати новину українською
      Владимир Путин / Getty images

      Похоже, российский лидер не собирается жить по законам цивилизованного мира. Для легализации своих выходок в международных масштабах он решил переписать конституцию России.

      Об этом Владимир Путин рассказал во время своего ежегодного послания к Федеральному собранию.

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      Требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат нашей конституции,
      – сказал Путин.

      Таким образом в конституции он хочет ограничить приоритет международного права.

      Что еще собирается изменить в российской конституции Путин:

      • Изменить процедуру назначения правительства страны. Премьера, а также его заместителей и министров будет утверждать парламент;
      • По-новому назначать руководителей силовых ведомств. Президент будет назначать их после консультаций с Советом Федерации;

      Ряд изменений коснется президентских полномочий:

      • Будет изменен пункт о запрете одному и тому же человеку занимать должность президента более 2 сроков подряд;
      • Кандидат в президенты перед баллотированием будет вынужден прожить в России 25 лет (пока что действует возрастной ценз в 10 лет);
      • Президент не может иметь иностранное гражданство или вид на жительство. Ни во время выборов, ни в прошлом.

      Что касается международного права, то на территории России оно с проблемами действовало и раньше. Доказательством этому служат не исполнения решений международных судов, а также полное игнорирование призывов международных организаций.

      Яркий пример этому – дело захваченных вблизи Керченского пролива украинских кораблей и их экипажей осенью 2018 года. Решение суда ООН о немедленном освобождении Россией украинских военных моряков и кораблей страна-агрессор не выполняла свыше 3 месяцев. Да и отпустила военнопленных украинцев Россия только в рамках обмена, с обязательством появляться на судебных заседаниях по делу.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Новости России Владимир Путин Отставка правительства России
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