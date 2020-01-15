Путин анонсировал изменения в Конституции России: что они предусматривают

Похоже, российский лидер не собирается жить по законам цивилизованного мира. Для легализации своих выходок в международных масштабах он решил переписать конституцию России.

Об этом Владимир Путин рассказал во время своего ежегодного послания к Федеральному собранию.

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Требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат нашей конституции,

– сказал Путин.

Таким образом в конституции он хочет ограничить приоритет международного права.

Что еще собирается изменить в российской конституции Путин:

Изменить процедуру назначения правительства страны. Премьера, а также его заместителей и министров будет утверждать парламент;

По-новому назначать руководителей силовых ведомств. Президент будет назначать их после консультаций с Советом Федерации;

Ряд изменений коснется президентских полномочий:

Будет изменен пункт о запрете одному и тому же человеку занимать должность президента более 2 сроков подряд;

Кандидат в президенты перед баллотированием будет вынужден прожить в России 25 лет (пока что действует возрастной ценз в 10 лет);

Президент не может иметь иностранное гражданство или вид на жительство. Ни во время выборов, ни в прошлом.

Что касается международного права, то на территории России оно с проблемами действовало и раньше. Доказательством этому служат не исполнения решений международных судов, а также полное игнорирование призывов международных организаций.

Яркий пример этому – дело захваченных вблизи Керченского пролива украинских кораблей и их экипажей осенью 2018 года. Решение суда ООН о немедленном освобождении Россией украинских военных моряков и кораблей страна-агрессор не выполняла свыше 3 месяцев. Да и отпустила военнопленных украинцев Россия только в рамках обмена, с обязательством появляться на судебных заседаниях по делу.