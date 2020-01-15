Путін анонсував зміни до конституції Росії: що вони передбачають
Схоже, російський лідер не збирається жити згідно з законами цивілізованого світу. Для легалізації своїх витівок у міжнародних масштабах він вирішив переписати конституцію Росії. Окрім того, як обійти норми міжнародного права, він вирішив змінити у конституції низку ключових моментів щодо призначення уряду країни та змінив вимоги до президента.
Про це Володимир Путін розповів під час свого щорічного послання до Федеральних зборів.
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Вимоги міжнародного законодавства і договорів, а також рішення міжнародних органів можуть діяти на території Росії тільки в тій частині, в якій вони не спричинюють обмеження прав і свобод людини і громадянина, не суперечать нашій конституції,
– сказав Путін.
Таким чином у конституції він хоче обмежити пріоритет міжнародного права.
Що ще збирається змінити у російській конституції Путін:
- Змінити процедуру призначення уряду країни. Прем’єра, а також його заступників і міністрів буде затверджувати парламент;
- По-новому призначати керівників силових відомств. Президент призначатиме їх після консультацій з Радою Федерації;
Низка змін торкнеться президентських повноважень:
- Буде змінений пункт про заборону одній і тій же людині займати посаду президента понад 2 строки підряд;
- Кандидат у президенти перед балотуванням буде змушений прожити в Росії 25 років (поки діє віковий ценз у 10 років);
- Президент не може мати іноземне громадянство чи вид на проживання. Ані в часі виборів, ані в минулому.
Що стосується міжнародного права, то на території Росії воно з проблемами діяло й раніше. Доказом цьому служать не виконання рішень міжнародних судів, а також повне ігнорування закликів міжнародних організацій.
Яскравий приклад цьому – справа захоплених поблизу Керченської протоки українських кораблів та їх екіпажів восени 2018 року. Рішення суду ООН про негайне звільнення Росією українських військових моряків і кораблів країна-агресор не виконувала понад 3 місяці. Та й відпустила військовополонених українців Росія лише в рамках обміну, з зобов’язанням з'являтися на судових засіданнях у справі.