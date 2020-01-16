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      Михаил Мишустин стал премьером России

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      Мишустин стал премьером Российской Федерации / kremlin.ru

      Госдума РФ поддержала кандидатуру главы Федеральной налоговой службы РФ Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

      За назначение Мишустина проголосовали 383 депутатов, против – один, еще 41 – воздержался.

      Биография: Михаил Мишустин станет премьером России: что о нем известно

      мішустін став прем'єром росії
      Голосование за кандидатуру Михаила Мишустина/ Скриншот

      Накануне кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра предложил президент России Владимир Путин.

      Поддержку Мишустину ранее выразили представители фракции "Справедливая Россия".

      Кто такой Михаил Мишустин?
      Михаил Мишустин – российский государственный деятель, действующий государственный советник РФ I класса, доктор экономических наук. В марте 2008 года Мишустин стал президентом инвестиционной компании компаний UFG ("ОФГ Инвест").

      Михаил Мишустин был руководителем Федеральной налоговой службы РФ с 6 апреля 2010 по 15 января 2020 года.

      15 января премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил об отставке правительства. Он считает правильным принятие такого решения после объявления президентом Владимиром Путиным предложений об изменении Конституции.

      Позже президент РФ сообщил, что решил ввести должность заместителя председателя Совета безопасности России и предложить ее Дмитрию Медведеву.

      Обратите внимание: Внезапная отставка правительства РФ: что задумал Путин

      Путин собирается переписать российскую Конституцию: что известно

      Путин заявил, что в российской конституции он хочет ограничить приоритет международного права. Кроме того, президент РФ собирается:

      • Изменить процедуру назначения правительства страны. Премьера, а также его заместителей и министров будет утверждать парламент;
      • По-новому назначать руководителей силовых ведомств. Президент будет назначать их после консультаций с Советом Федерации;

      Больше о Путинских планах по переписи российской конституции – читайте здесь.

      Михаил Мишустин стал премьером России: что о нем известно
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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Михаил Мишустин Владимир Путин Отставка правительства России
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