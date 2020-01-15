Внезапная отставка правительства РФ: что задумал Путин

15 января правительство России подало в отставку. Это стало неожиданностью как для самых россиян, так и для зарубежных экспертов. Но, вероятно, в узких кругах кремлевской "верхушки" такой ход готовился заранее.

С чем же связана такая стратегия и чего стоит от этого ожидать, объяснил в комментарии 24 каналу политолог Андрей Окара.

Что такое случиться, не исключали в последнее время. Но это произошло в тот момент, когда меньше всего ожидали – в момент, когда все расслаблены после праздников. Это говорит о том, что мы видим не какие-то хаотичные действия, а последовательную, целенаправленную стратегию грандиозных изменений в политической системе РФ.

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В этом сегодняшнем послании было заявлено некоторые крайне важные для будущего России моменты. Можно сказать, что сегодня начался этот самый избирательный цикл. Прозвучало такое словосочетание как Госсовет. То есть Путин подчеркул: конституция новая не нужна, эта обладает еще потенциалом. Но нужны определенные изменения.

Что собирается изменить в российской конституции Путин?- Ограничить приоритет международного права.

- Изменить процедуру назначения правительства страны. Премьера, а также его заместителей и министров будет утверждать парламент;

- По-новому назначать руководителей силовых ведомств. Президент будет назначать их после консультаций с Советом Федерации;

- Будет изменен пункт о запрете одному и тому же человеку занимать должность президента более 2 сроков подряд;

- Кандидат в президенты перед баллотированием будет вынужден прожить в России 25 лет (пока что действует возрастной ценз в 10 лет);

- Президент не может иметь иностранное гражданство или вид на жительство (даже в прошлом).

Логично, чтобы после таких заявлений произошли какие-то очень серьезные кадровые или политические шаги. Потому что, если говоришь: "Буду бить", то надо бить. А, если не бьешь, тогда сила слов умножается на ноль,

– отметил Андрей Окара.

Эксперт полагает, что принципиальный момент этой отставки – это боязнь заговора силовиков. Путин, видимо, тоже, как и многие россияне, посмотрел фильм о декабристах "Союз спасения" и действует в логике, которая существует в этом кино.

То есть речь идет о попытке усиления президента и ослабления силовиков. Каким образом их можно ослабить? Например, отключив их от каких-то источников, подорвав ресурсную базу их группировки. И, видимо, будет очень серьезная борьба и попытка лишить тех или иных членов группировок их опоры в нефтегазовой и прочим отраслям.

Медведев – самый близкий Путину ментально человек – будет, как можно понять на данный момент, в Совбезе.

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То есть, по словам политолога, это все затевают по одной причине: чтобы Путин сохранил власть в дальнейшем.

Госсовет, о котором упоминает Путин – это пока что орган с не очень понятными полномочиями, который существует давно, но пока не введен в конституционное поле. Но можно догадываться, что именно Путин возглавит его в 2024 году. И именно эта должность будет главной в российской политической системе,

– прогнозирует Андрей Окара.

Кроме того, сегодняшнее послание – это радикализация политического процесса, вызов международному сообщество. Прежде всего, потому что было заявлено о том, что принцип, заложенный в конституции РФ, о приоритете международного права над внутрироссийским, Путин фактически отменяет. И это – очень серьезный вызов всему миру.