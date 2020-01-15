19:38
16 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ВІДСТАВКА УРЯДУ РОСІЇ ПРОСЛУШКА ГОНЧАРУКА АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Помічники російського Діда Мороза. Жириновський переписує гімн Росії
      Вєсті Кремля
      00:10, сьогодні
      Вєсті.UA: У Вакарчука синдром Луценка. Янукович приглядає нерухомість
      Вєсті.UA
      23:58, 15 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини світу
      ВІДСТАВКА УРЯДУ РОСІЇ ПРОСЛУШКА ГОНЧАРУКА АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ

      Раптова відставка уряду РФ: що задумав Путін

      6545 Читать новость на русском
      Навіщо Путіну відставка уряду? / Getty Images

      15 січня уряд Росії подав у відставку. Це стало несподіванкою як для самих росіян, так і для зарубіжних експертів. Але, ймовірно, в вузьких колах кремлівської "верхівки" такий хід готувався заздалегідь.

      З чим же пов'язана така стратегія і чого варто від цього очікувати, пояснив у коментарі 24 каналу політолог Андрій Окара.

      Що таке трапиться, не виключали останнім часом. Але це сталося в той момент, коли найменше очікували – в момент, коли всі розслаблені після свят. Це говорить про те, що ми бачимо не якісь хаотичні дії, а послідовну, цілеспрямовану стратегію грандіозних змін у політичній системі РФ.

      Детально: Уряд Росії подав у відставку: що відомо

      У цьому сьогоднішньому посланні було заявлено деякі вкрай важливі для майбутнього Росії моменти. Можна сказати, що сьогодні почався цей самий виборчий цикл. Прозвучало таке словосполучення як Держрада. Тобто Путін підкреслив: Конституція нова не потрібна, ця має ще потенціал. Але потрібні певні зміни.

      Що збирається змінити в російській конституції Путін?
      - Обмежити пріоритет міжнародного права.
      - Змінити процедуру призначення уряду країни. Прем'єра, а також його заступників і міністрів буде затверджувати парламент;
      - По-новому призначати керівників силових відомств. Президент призначатиме їх після консультацій з Радою Федерації;
      - Буде змінено пункт про заборону одній і тій самій людині обіймати посаду президента більше 2 термінів поспіль;
      - Кандидат у президенти перед балотуванням буде змушений прожити в Росії 25 років (поки що діє віковий ценз в 10 років);
      - Президент не може мати іноземне громадянство або посвідку на проживання (навіть у минулому).

      Логічно, що після таких заяв відбулися якісь дуже серйозні кадрові або політичні кроки. Тому що, якщо кажеш: "битиму", то треба бити. А, якщо не б'єш, тоді сила слів множиться на нуль,
      – зазначив Андрій Окара.

      Експерт вважає, що принциповий момент цієї відставки – це побоювання змови силовиків. Путін, мабуть, теж, як і багато росіян, подивився фільм про декабристів "Союз порятунку" і діє по логіці, яка існує в цьому кіно.

      Тобто мова йде про спробу посилення президента і ослаблення силовиків. Яким чином їх можна послабити? Наприклад, відключивши їх від якихось джерел, підірвавши ресурсну базу їх угруповання. І, мабуть, буде дуже серйозна боротьба і спроба позбавити тих чи інших членів угруповань їх опори в нафтогазовій та інших галузях.

      Медведєв – найближча Путіну ментально людина – буде, як можна зрозуміти на даний момент, в Радбезі.

      До слова: Уряд Росії подав у відставку: Путін запропонує Медведєву нову посаду

      Тобто, за словами політолога, це все затівають з однієї причини: щоб Путін зберіг владу надалі.

      Держрада, про яку згадує Путін це поки що орган з не дуже зрозумілими повноваженнями, який існує давно, але поки не введений в конституційне поле. Але можна здогадуватися, що саме Путін очолить його в 2024 році. І саме ця посада буде головною в російській політичній системі,
      – прогнозує Андрій Окара.

      Крім того, сьогоднішнє послання – це радикалізація політичного процесу, виклик міжнародному співтовариству. Перш за все, тому що було заявлено про те, що принцип, закладений в Конституції РФ, про пріоритет міжнародного права над внутрішньоросійським, Путін фактично скасовує. І це – дуже серйозний виклик всьому світу.

      Високий гемоглобін: основні причини та чим це небезпечно
      сьогодні
      12540
      Автор: Світлана Попова
      Теги: Відставка уряду Росії Володимир Путін Дмитро Медведєв
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 15 січня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:25 Міністр Бабак: Мене хочуть дискредитувати представники олігархічних груп
      Альона Чернецька 307
      сьогодні , 19:00 Океани людського горя: які наслідки халатності судді Мєлєшак
      Віталій Шабунін 339
      сьогодні , 07:00 Що найбільше подразнює нашу шкіру та як її захистити
      528
      сьогодні , 17:00 Як роздрукувати якісні фото вдома: корисні поради
      9269
      сьогодні , 19:00 Вистріл в холосту: що довів злив аудіозапису з наради Гончарука
      Світлана Заліщук 229
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук