Раптова відставка уряду РФ: що задумав Путін

15 січня уряд Росії подав у відставку. Це стало несподіванкою як для самих росіян, так і для зарубіжних експертів. Але, ймовірно, в вузьких колах кремлівської "верхівки" такий хід готувався заздалегідь.

З чим же пов'язана така стратегія і чого варто від цього очікувати, пояснив у коментарі 24 каналу політолог Андрій Окара.

Що таке трапиться, не виключали останнім часом. Але це сталося в той момент, коли найменше очікували – в момент, коли всі розслаблені після свят. Це говорить про те, що ми бачимо не якісь хаотичні дії, а послідовну, цілеспрямовану стратегію грандіозних змін у політичній системі РФ.

Детально: Уряд Росії подав у відставку: що відомо

У цьому сьогоднішньому посланні було заявлено деякі вкрай важливі для майбутнього Росії моменти. Можна сказати, що сьогодні почався цей самий виборчий цикл. Прозвучало таке словосполучення як Держрада. Тобто Путін підкреслив: Конституція нова не потрібна, ця має ще потенціал. Але потрібні певні зміни.

Що збирається змінити в російській конституції Путін?

- Обмежити пріоритет міжнародного права.

- Змінити процедуру призначення уряду країни. Прем'єра, а також його заступників і міністрів буде затверджувати парламент;

- По-новому призначати керівників силових відомств. Президент призначатиме їх після консультацій з Радою Федерації;

- Буде змінено пункт про заборону одній і тій самій людині обіймати посаду президента більше 2 термінів поспіль;

- Кандидат у президенти перед балотуванням буде змушений прожити в Росії 25 років (поки що діє віковий ценз в 10 років);

- Президент не може мати іноземне громадянство або посвідку на проживання (навіть у минулому).

Логічно, що після таких заяв відбулися якісь дуже серйозні кадрові або політичні кроки. Тому що, якщо кажеш: "битиму", то треба бити. А, якщо не б'єш, тоді сила слів множиться на нуль,

– зазначив Андрій Окара.

Експерт вважає, що принциповий момент цієї відставки – це побоювання змови силовиків. Путін, мабуть, теж, як і багато росіян, подивився фільм про декабристів "Союз порятунку" і діє по логіці, яка існує в цьому кіно.

Тобто мова йде про спробу посилення президента і ослаблення силовиків. Яким чином їх можна послабити? Наприклад, відключивши їх від якихось джерел, підірвавши ресурсну базу їх угруповання. І, мабуть, буде дуже серйозна боротьба і спроба позбавити тих чи інших членів угруповань їх опори в нафтогазовій та інших галузях.

Медведєв – найближча Путіну ментально людина – буде, як можна зрозуміти на даний момент, в Радбезі.

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Тобто, за словами політолога, це все затівають з однієї причини: щоб Путін зберіг владу надалі.

Держрада, про яку згадує Путін – це поки що орган з не дуже зрозумілими повноваженнями, який існує давно, але поки не введений в конституційне поле. Але можна здогадуватися, що саме Путін очолить його в 2024 році. І саме ця посада буде головною в російській політичній системі,

– прогнозує Андрій Окара.

Крім того, сьогоднішнє послання – це радикалізація політичного процесу, виклик міжнародному співтовариству. Перш за все, тому що було заявлено про те, що принцип, закладений в Конституції РФ, про пріоритет міжнародного права над внутрішньоросійським, Путін фактично скасовує. І це – дуже серйозний виклик всьому світу.