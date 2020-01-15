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      Правительство России подало в отставку: что известно

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      Правительство России подало в отставку / tass.ru

      Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил об отставке правительства. Он считает правильным принятие такого решения после объявления президентом Владимиром Путиным предложений об изменении Конституции.

      Об этом Медведев заявил на встрече президента Владимира Путина с правительством, сообщает ТАСС.

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      Предложения президента внесут существенные изменения не только в ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти – исполнительной, законодательной, судебной,
      – сказал премьер-министр России.

      По его словам, в этом контексте очевидно, что правительство должно предоставить президенту России возможность принимать все необходимые решения.

      В ответ президент России поблагодарил Дмитрия Медведева за работу.

      "Я со своей стороны тоже хочу вас поблагодарить за все, что было сделано на этом этапе нашей совместной работы, хочу выразить удовлетворение теми результатами, которые были достигнуты", – отметил Путин.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Дмитрий Медведев Владимир Путин Новости России Конституция Новости политики Отставка правительства России
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