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      БЛОГ Олександр Баунов
      Журналіст, публіцист, головний редактор Carnegie.ru

      На побегушках у Путина: почему Кремль отправил Медведева на скамейку запасных

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      Владимир Путин и Дмитрий Медведев / Яндекс

      Новые назначение Медведева выглядит унизительно, потому что по инерции звучит как "заместитель Патрушева".

      Даже если мы предположим, что будущее уже наступило, и что у нас уже кабинет министров ответственный перед парламентом, совершенное не обязательно было давать Дмитрию Медведеву новую, специально придуманную должность. Вдруг парламент захочет переутвердить его премьером? И переутвердил бы, если бы так захотел президент. Но он явне не захотел.

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      Он убирает Медведева, чтобы освободить место. Для кого? Мы не знаем всего авторского замысла. Но замысел может развиваться двумя путями: новый премьер – это просто новый премьер, или новый премьер и есть преемник. Кто бы ни был назначен на эту должность, он почти неизбежно будет восприниматься вторым образом. Разве что подберут совсем уж непроходного в президенты, чтобы до поры до времени не затенял транзит и отсвечивал.

      И все же даже если новый премьер – это преемник, он пока один из участников кастинга. Премьер-министр, человек на хозяйстве – токсичная должность. Это как при санации проблемного банка: положительные активы у президента, а плохие – выделены отдельно и они всегда у премьера. В случае неудач, все народное недовольство на нем. Хотя деньги нацпроектов как раз должны стать заметны и принести какие-никакие плоды (которые, прямо скажем, с трудом созревали при Медведеве).

      Одновременно с ним возможны и другие участники кастинга. Новые назначение Медведева выглядит унизительно, потому что по инерции звучит как "заместитель Патрушева". Но Патрушев не глава, а секретарь Совбеза, глава которого сам Путин. Медведев в нем будет формально выше Патрушева, хотя у него нет большого авторитета среди силовиков, особенно тех, кто замкнут лично на Путина.

      С другой стороны – Совбез – это ближний круг Путина, его личное политбюро. Теперь Медведев там его зам. Это может быть золотым парашютом, а может быть скамейкой запасных на тот случай, если у премьера-преемника или других участников кастинга что-то пойдет не так.

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      Автор: Олександр Баунов
      Теги: Новини політики Публікації Володимир Путін Новини Росії Відставка уряду Росії Дмитро Медведєв
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