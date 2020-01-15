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      ВІДСТАВКА УРЯДУ РОСІЇ АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ВЕРХОВНА РАДА
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      Будущее наступит раньше: что задумал Путин

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      Владимир Путин / kremlin.ru

      Готовь сани летом. За четыре года до истечения своего четвертого срока Путин накидал варианты дальнейшего своего, а заодно и России, обустройства, предложив слегка поправить вполне еще годную ельцинскую Конституцию.

      Если смотреть на предложенные президентом поправки, над которыми думцы обещали оперативно начать работать, через призму т.н. трансфера, то возможности трудоустройства Путина после 2024 года следующие.

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      1. Путин возглавляет Госсовет, статус которого закрепляется в Конституции. Что именно будет представлять собой этот новый конституционный орган, президент распространяться не стал, отметив лишь, что это повысит роль губернаторов в жизни страны. Но, очевидно, что это открытая позиция, и в ходе работы над поправками Госсовет может (по желанию Путина) как превратиться в главный правящий орган страны, так и остаться декорацией, пусть и закрепленной в Основном законе.

      2. Путин снова становится премьером. Но уже никакого тандема. Путина выбирает Госдума. Новый президент – нравится ему это или нет – вынужден согласиться с выбранным депутатами не только премьером, но и его министрами.

      Это не только повышение роли Госдумы и правящей партии, но снижение роли президента. Хотя Путин подчеркнул необходимость сохранения сильной президентской республики. Сразу превратить РФ в республику парламентскую пока стремно. Отсюда – этот полушаг.

      Еще один шажок от сильной президентской власти – согласование с верхней палатой – Советом Федерации – кандидатур силовых министров. Президент, лишенный права выбирать премьера и министров, сохраняет контроль над армией и силовыми ведомствами. Но должен советоваться по кандидатурам силовиков с сенаторами. Ощущение, что эта поправка, как и по статусу Госсовета, пока не проработана. И ее окончательный вид зависит от того, насколько будет решено ослабить президента.

      Самая забавная ситуация с президентскими сроками. Путин упомянул дискуссию вокруг конституционной нормы, запрещающей занимать пост президента более двух сроков ПОДРЯД. Не считаю это принципиальным, но пусть будет, сказал Путин, который сидит в Кремле уже 4-й срок не подряд. А дискуссия то идет о норме, ограничивающей президентский срок ВСЕГО двумя сроками.

      Но Путин, видимо, для себя решил, что пора называться как-то иначе и не ограничивать себя на новом посту уже никакими сроками. Отсюда – вариант с премьером, назначаемым парламентом (как в Германии – канцлер, например).

      Замечательна поправка, что президентом может стать лишь человек, проживший в РФ не менее 25 лет. Это специально для Лукашенко? Пусть заранее знает, что в объединенном государстве посидеть в Кремле не получится. Хотя отсутствие в предложенных поправках любых намеков на возможное объединение с другим государством может означать, что вариант сохранения Путина у власти путем создания реального Союза с Белоруссией как вид трансформации власти не актуален.

      Отдельно порадовало заявление Путина, что за все конституционные поправки должен проголосовать народ. Невнятная формулировка сразу вызвала дискуссию. Идет ли речь о референдуме (тогда должны быть альтернативные варианты поправок по каждому пункту или хотя бы – согласен/не согласен). Или Путин имел в виду всенародный одобрямс того, что предложат. С одной стороны, большая разница. С другой – никакой. С 1993 года, когда Конституцию удалось протащить еле-еле и то с помощью манипуляций данных по явке, народ приучился голосовать за все и всех, на кого сверху укажут. Или, вернее, сверху научились считать все в свою пользу.

      Так что хоть голосование, хоть референдум – не проблема. Интерес представляет лишь окончательный вид поправок и скорость их принятия.

      Так что, возможно, россияне окажутся в новой реальности куда ранее 2024 года. Главной точки отсчета прекрасного (или ужасного) будущего.

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      Автор: СерпомПо
      Теги: Новини політики Публікації Володимир Путін Новини Росії Дмитро Медведєв
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